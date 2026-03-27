Frost-Start  in neue Football-Saison

Am ersten Spieltag der AFL-Saison 2026 gibt es unter anderem die Final-Neuauflage und die erste Spiel-Absage.

Das lange Warten hat ein Ende. Endlich wird in Österreich wieder der Football geworfen. Am Samstag (ab 14 Uhr) wird die neue Saison in Wien eröffnet. Zum Auftakt kommt es gleich zur Neuauflage des Vorjahres-Finale zwischen den Danube Dragons und den AFC Vienna Vikings. Ein Spiel musste allerdings witterungsbedingt abgesagt werden.

Sa., 14 Uhr: Brisantes Stadt-Duell in Donaufeld

Gleich zum Auftakt geht es um viel mehr als den ersten Sieg des Jahres. Wenn die Vikings bei den Dragons gastieren erinnert sich jeder an die Titel-Farce zurück. Nach dem Vikings-Sieg im Austrian Bowl wurde das Spiel Monate später wegen einer falschen Spieler-Anmeldung annuliert. Offiziell ging der Titel an den Stadtrivalen. „Das Spiel gegen die Vikings ist natürlich immer etwas Besonderes“, freut sich der neue Dragons-Head-Coach Michael Hönig auf den Auftakt.

+++ HIER geht es zum LIVE-Stream Danube Dragons gegen AFC Vienna Vikings +++

„Wir haben viel aus dem vergangenen Jahr gelernt. Wir wollen die Antwort heuer nur auf dem Platz geben“, ist für sein violettes Gegenüber Benjamin Sobotka die Aufregung Schnee von gestern.

Absage statt Premiere für Knights in Innsbruck

Schnee von heute ist der Grund, dass eine Partie verschoben werden musste. Aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes in Innsbruck wird die AFL-Premiere der Vienna Knights mit Ex-EFL-Quarterback Chad Jeffries um zwei Wochen verschoben. Da kommt es dann zum Heim-Debüt am Helfort-Platz gegen die Graz Giants.

Sa., 15 Uhr: Ducks heiß auf Liga-Neuling

Der zweite Liga-Neuling, die Fehervar Enthroners werden als heimlicher Titel-Favorit gehandelt. Mit jeder Menge Erfahrung aus der insolventen ELF kehren die Ungarn nach Österreich zurück und treffen zum Auftakt auf die Salzburg Ducks.

Enthroners-Head-Coach Michael Wood freut sich auf den Ligastart: "Ich freue mich sehr, hier zu sein. In den letzten Wochen haben wir viel gearbeitet, und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir betrachten die Saison Spiel für Spiel. Wir haben ein gutes Football-Team und bauen hier in Székesfehérvár eine Gewinnerkultur auf. Wir freuen uns auf unser erstes AFL-Spiel überhaupt gegen die Salzburg Ducks an einem wunderschönen Ort!"

So., 15 Uhr: Graz startet Titel-Mission in Prag

Seit 2008 warten die Graz Giants auf einen Titel-Gewinn. Am 25. Juli soll der Fluch in der Südstadt enden. Zum Auftakt müssen die Steirer beim Meister 2024, den Prague Black Panthers bestehen.

+++ HIER der Livestream zu Panthers gegen Giants +++

"Bei Prag gibt es viele Veränderungen am Feld und im Trainerteam. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Vorbereitung", warnt Giants-Cheftrainer Stefan Pokorny.