Transfer-Knall: Bayern-Star steht vor Wechsel zum BVB

Brisantes Gerücht: Ein Bayern-Spieler könnte ausgerechnet nach Dortmund wechseln.

Obwohl es schlussendlich nicht zum Triple reichte, spielte der FC Bayern dennoch eine herausragende Saison. Dennoch müssen im Sommer einige Spieler München verlassen. Die Abgänge von Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro oder Leihstürmer Nicolas Jackson sind bereits fix, dazu könnte auch Hiroki Ito den deutschen Meister verlassen.

Der japanische Nationalspieler war erst 2024 für rund 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München gewechselt und galt als vielseitige Lösung für Innen- und Linksverteidigung. Sportlich überzeugte Ito immer wieder mit Ruhe am Ball, Spielaufbau und taktischer Flexibilität. Doch seine Zeit in München wurde fast durchgehend von Verletzungen überschattet.

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Ito als Schlotterbeck-Ersatz?

Die anhaltenden Ausfälle scheinen nun direkte Folgen für seine Zukunft zu haben. Nach Informationen der „tz“ wären die Bayern bei einem Angebot um die 20 Millionen Euro gesprächsbereit. Auch Sky berichtet, dass Ito intern inzwischen auf der Verkaufsliste steht

Laut Transfer-Journalist Ekrem Konur gibt es bereits zahlreiche Interessenten für Ito. So sollen neben den englischen Vereinen Brighton, Leeds und West Ham United auch Borussia Dortmund Interesse am Japaner zeigen. Das Gerücht könnte vor allem dann heiß werden, wenn Nico Schlotterbeck den BVB im Sommer verlässt.