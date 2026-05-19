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Nach dem ESC-Triumph in Wien: „Bangaranga“ erobert jetzt die weltweiten Charts
© Getty Images

Mega-Erfolg für Dara

Nach dem ESC-Triumph in Wien: „Bangaranga“ erobert jetzt die weltweiten Charts

19.05.26, 11:31
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Die bulgarische Song Contest Siegerin Dara feiert den nächsten Mega-Erfolg. Mit ihrem ESC-Hit „Bangaranga“ ist sie weltweit auf Platz 1 der iTunes-Charts gestürmt. 

Dara hat nach ihrem Triumph beim Song Contest den nächsten Meilenstein ihrer Karriere erreicht. Ihr Gewinner-Song „Bangaranga“ hat sich in kürzester Zeit an die absolute Spitze der weltweiten iTunes-Charts gesetzt und lässt die internationale Konkurrenz hinter sich. Der packende Track der bulgarischen Künstlerin entwickelt sich damit direkt nach der Show zum globalen Megahit.

Dara
© Getty

Erfolg auf ganzer Linie

Dara
© Getty

Für Dara ist dieser Erfolg der vorläufige Höhepunkt einer unglaublichen Woche. Nachdem sie sich bereits beim Musikwettbewerb gegen die gesamte internationale Konkurrenz durchsetzen konnte, beweist der Sprung auf Platz 1 der weltweiten iTunes-Charts nun auch den kommerziellen Erfolg des Songs. Die Fans rund um den Globus zeigen sich absolut begeistert von dem rhythmischen Gewinner-Lied.

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