Nach dem ESC-Triumph in Wien: „Bangaranga“ erobert jetzt die weltweiten Charts

Die bulgarische Song Contest Siegerin Dara feiert den nächsten Mega-Erfolg. Mit ihrem ESC-Hit „Bangaranga“ ist sie weltweit auf Platz 1 der iTunes-Charts gestürmt.
Dara hat nach ihrem Triumph beim Song Contest den nächsten Meilenstein ihrer Karriere erreicht. Ihr Gewinner-Song „Bangaranga“ hat sich in kürzester Zeit an die absolute Spitze der weltweiten iTunes-Charts gesetzt und lässt die internationale Konkurrenz hinter sich. Der packende Track der bulgarischen Künstlerin entwickelt sich damit direkt nach der Show zum globalen Megahit.
Erfolg auf ganzer Linie
Für Dara ist dieser Erfolg der vorläufige Höhepunkt einer unglaublichen Woche. Nachdem sie sich bereits beim Musikwettbewerb gegen die gesamte internationale Konkurrenz durchsetzen konnte, beweist der Sprung auf Platz 1 der weltweiten iTunes-Charts nun auch den kommerziellen Erfolg des Songs. Die Fans rund um den Globus zeigen sich absolut begeistert von dem rhythmischen Gewinner-Lied.