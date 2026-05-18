Von Zendaya bis Kendall Jenner: Jacob Elordis Dating-Geschichte

Jacob Elordi und Kendall Jenner wurden jetzt gemeinsam auf Hawaii gesichtet und die Gerüchteküche brodelt mehr denn je. Zeit für einen Blick auf die prominente Dating-History des Schauspielers.

Seit Monaten kursieren Gerüchte rund um Jacob Elordi und Kendall Jenner, jetzt wurden die beiden tatsächlich gemeinsam im Urlaub auf Hawaii gesichtet. Laut mehreren Berichten verbrachten das Model und der Schauspieler ein entspanntes Wochenende auf der hawaiianischen Insel Kaua'i. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen Kendall im Bikini mit einer Flasche Rosé am Strand neben Elordi, der in blauen Shorts und Baseballkappe daneben sitzt. Große Menschenmengen? Fehlanzeige. Stattdessen wirkte alles ziemlich privat und auffallend vertraut.

Spätestens seit ihrem gemeinsamen Auftritt auf einer Aftershow-Party beim diesjährigen Coachella-Festival brodelt die Gerüchteküche ohnehin gewaltig. Offiziell bestätigt haben die beiden bisher allerdings nichts. Fest steht aber: Jacob Elordis Dating-History liest sich mittlerweile fast wie ein Hollywood- und Fashion-Power-Ranking.

Joey King: Die erste große Hollywood-Romanze

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Noch bevor Jacob Elordi durch „Euphoria“ weltweit bekannt wurde, war er mit seiner „The Kissing Booth“-Co-Star Joey King zusammen. Die beiden lernten sich 2017 am Filmset kennen und Joey King sprach später offen darüber, wie schnell zwischen ihnen mehr als Freundschaft entstand. Durch die langen Drehtage verbrachten sie praktisch jede freie Minute miteinander. Die Beziehung hielt etwas mehr als ein Jahr und endete Ende 2018, für viele Fans bleibt das Paar aber bis heute pure Netflix-Nostalgie.

Zendaya: Die „Euphoria“-Ära

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Kaum eine Beziehung sorgte online für mehr Diskussionen als die Gerüchte rund um Jacob Elordi und Zendaya. Besonders weil Spekulationen die Runde machten, dass Jacob Elordi Zendaya betrogen haben soll. Die Spekulationen begannen 2019, nachdem die beiden gemeinsam in Griechenland Urlaub gemacht hatten. Später wurden sie immer wieder zusammen gesehen - bei Dates in New York, Spaziergängen in Soho und ziemlich vertrauten Momenten. Besonders viral ging damals ein Foto, auf dem Elordi Zendaya auf den Kopf küsst. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung allerdings nie. Elordi bezeichnete Zendaya in Interviews sogar eher als „wie eine Schwester“. Das Internet glaubte ihm damals… eher weniger.

Kaia Gerber: Model-Couple-Energy

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2020 wurde Elordi dann mit Model Kaia Gerber zum absoluten It-Pärchen der Fashion-Welt. Die beiden wurden zunächst bei Dinner-Dates und gemeinsamen Urlauben fotografiert und machten ihre Beziehung später mit ihren ikonischen Elvis-und-Priscilla-Halloweenkostümen Instagram-official. Die Beziehung hielt etwa ein Jahr, bevor sich das Paar Ende 2021 wieder trennte.

Olivia Jade Giannulli: On-Off über mehrere Jahre

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Kurz nach der Trennung von Kaia Gerber wurde Jacob Elordi mit Influencerin Olivia Jade Giannulli in Verbindung gebracht. Die beiden hielten ihre Beziehung deutlich privater als seine früheren Romanzen, wurden aber immer wieder gemeinsam fotografiert, von Coffee Runs in Los Angeles bis zu Italien-Urlauben. Über mehrere Jahre galt ihre Beziehung als klassisches Hollywood-On-Off. Laut Berichten sollen sie sich endgültig erst Ende 2025 getrennt haben.

Kendall Jenner: Das neue Hollywood-It-Couple?

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Und jetzt also Kendall Jenner. Schon seit Monaten wird spekuliert, dass zwischen den beiden mehr laufen könnte. Das gemeinsame Hawaii-Wochenende dürfte diese Gerüchte jetzt natürlich noch weiter anheizen. Offiziell äußern sich beide bislang nicht dazu.

Ob Schauspielerinnen, Models oder Influencerinnen: Jacob Elordi war in den letzten Jahren praktisch durchgehend Teil irgendeiner Internet-Obsession.