Dieser Torwart gilt als heißester Fußballer der Welt – aber bei der WM fehlt er

Maduka Okoye bringt Social Media zum Schwärmen: Der nigerianische Nationaltorwart wird gerade weltweit für sein Aussehen gefeiert. Bei der WM 2026 werden Fans ihn trotzdem nicht sehen.

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Nigeria ist bei der Fußball-WM 2026 nicht einmal dabei – und trotzdem spricht plötzlich die halbe Welt über einen nigerianischen Fußballer. Sein Name: Maduka Okoye. Sein Beruf: Torwart. Sein aktueller Nebenjob: das Internet in kollektive Schnappatmung versetzen.

Denn seit dem Testspiel gegen Portugal, das Nigeria mit 1:2 verlor, ist der 26-Jährige plötzlich überall. Nicht etwa, weil er den Ball mit einer übermenschlichen Parade aus dem Kreuzeck fischte – obwohl er sportlich durchaus ablieferte –, sondern weil die TV-Kamera vor dem Anpfiff kurz über die nigerianische Mannschaft schwenkte. Und dann passierte, was im Jahr 2026 eben passiert, wenn ein 1,98 Meter großer, tätowierter, unfassbar gut aussehender Torwart für zwei Sekunden ins Bild kommt: Social Media explodierte.

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Die Frauenwelt fragt: Wer ist dieser Mann?

Auf X, TikTok und Instagram flippen die Userinnen seither komplett aus. Jung, alt, Fußballfan oder nicht – plötzlich scheint jede eine Meinung zu Maduka Okoye zu haben. Und diese Meinung lautet ziemlich einstimmig: Wie kann ein Mensch bitte so gut aussehen?

In unzähligen Videos reagieren Frauen auf Fotos und Spielszenen des Torwarts, als hätten sie gerade nicht einen Sportler, sondern eine Naturgewalt entdeckt. Besonders ein viraler Post sorgte für Aufsehen: Nachdem ein Account Bilder von Okoye teilte, auf denen sein nackter Oberkörper zu sehen war, sammelte der Beitrag innerhalb kürzester Zeit Millionen Aufrufe. Die Kommentare darunter lesen sich wie ein kollektiver Liebesbrief.

Ein User scherzte: "Bitte löscht das, meine Frau ist auf dieser App." Ein Fan stellte klar: Für eingefleischte Nigeria-Anhänger ist das alles keine Überraschung. Maduka Okoye gehe schließlich nicht zum ersten Mal wegen seines Aussehens viral.

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Nicht nur schön, sondern auch ziemlich smart

Ganz nebenbei ist Okoye natürlich nicht nur ein Internet-Crush, sondern Profifußballer. Der gebürtige Düsseldorfer spielt aktuell beim italienischen Serie-A-Klub Udinese Calcio und steht für die nigerianische Nationalmannschaft im Tor. Mit 1,98 Metern Körpergröße, Tattoos, durchtrainiertem Oberkörper und Model-Gesicht bringt er allerdings alles mit, was Social Media liebt.

Besonders charmant: Okoye soll gleich sechs Sprachen sprechen. Ein Torwart mit Weltklasse-Optik, internationaler Karriere und Sprachentalent? Das Internet hatte offenbar keine Chance.

© Getty Images

Der schönste WM-Star, der gar keiner ist

Das Kuriose an der ganzen Geschichte: Nigeria ist bei der WM 2026 nicht qualifiziert. Maduka Okoye wird beim Turnier also gar nicht auflaufen. Und trotzdem wird er gerade als einer der attraktivsten Fußballer der Welt gefeiert – manche nennen ihn sogar schon den sexiest Fußballer überhaupt.

Vielleicht ist genau das der Grund, warum der Hype so groß ist. Okoye ist nicht der klassische WM-Superstar, der ohnehin auf jedem Plakat hängt. Er ist der Überraschungs-Crush, der plötzlich aus dem Nichts kommt und das Internet daran erinnert, dass Fußball manchmal auch für Menschen spannend wird, die sonst bei Abseitsregeln aussteigen.

Fazit: Nigeria mag die WM verpassen. Maduka Okoye hat dafür gerade ein ganz anderes Turnier gewonnen – das um den heißesten Fußballer der Welt.