TV
E-Paper
Sport

Frenkie Schinkels:

Plötzlich sind wir alle WM

FS
von
Österreich-Fan Schinkels
© Schinkels
Rechtzeitig vor Österreichs Auftaktspiel gegen Jordanien ist ein Land vom Fußball-Virus infiziert.
OE24 auf Google bevorzugen

Wenn jemand denkt, David Alaba & Co. würden nicht mitbekommen, wie viele Fans vor Ort bzw. vor den TV-Geräten Daumen drücken, der irrt sich gewaltig!

Die große Euphorie, die im ganzen Land herrscht, motiviert unsere Spieler und auch den Teamchef, der sich ja bereits als halber Österreicher fühlt, zusätzlich.

Auch interessant

SpaceX macht 4.400 Mitarbeiter zu Millionären

Virales Video prophezeit ÖFB-Titel

Hipp-Rückruf: Verdächtiger bleibt in U-Haft

Geheimes Erfolgsrezept? Liebesdoping im ÖFB-Quartier

Deutscher Fan erobert die Herzen der Amis

Doppelpass zwischen Fans und Spielern

Schön zu sehen, wie sich die Spieler immer wieder einlassen auf die Fans, die ihr hart verdientes Geld und viel Zeit investieren, um unsere Nationalmannschaft zu unterstützen.

Da hoffe ich auf den berühmten Doppelpass zwischen erfolgreichen Teamspielern und glücklich feiernden Fans, die im Idealfall sogar noch verlängern und unsere Helden zu K.o.-Spielen begleiten dürfen.

Ein fixer Bestandteil dabei sind die bekannten Ohrwürmer von Fendrich, Ambros & Co., die jetzt auch in den USA ertönen. Inzwischen kann auch ich eine WM-Hymne beisteuern: "Sing Olé! Sing Olé!"

Ein Klick, und auch Sie sind dabei! Ein Lied, mit dem es sich vielleicht noch besser kickt!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Los geht's! Jetzt geht die WM richtig los

Geheimplan: So will Rangnick Jordanien knacken

Das ist Österreichs WM-Torhymne

Alaba über Rangnick: "Geisteskrank"

Plötzlich sind wir alle WM

Rangnick vor WM-Auftakt: "Das wird es nicht mehr geben"

Geheimes Erfolgsrezept? Liebesdoping im ÖFB-Quartier

Unsere Stars auf historischer Mission

Gänsehaut-Video von ÖFB-Team: Sogar Kanzler teilt Clip

Im Feiern ist Österreich schon Weltmeister