Plötzlich sind wir alle WM

Rechtzeitig vor Österreichs Auftaktspiel gegen Jordanien ist ein Land vom Fußball-Virus infiziert.

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Wenn jemand denkt, David Alaba & Co. würden nicht mitbekommen, wie viele Fans vor Ort bzw. vor den TV-Geräten Daumen drücken, der irrt sich gewaltig!

Die große Euphorie, die im ganzen Land herrscht, motiviert unsere Spieler und auch den Teamchef, der sich ja bereits als halber Österreicher fühlt, zusätzlich.

Doppelpass zwischen Fans und Spielern

Schön zu sehen, wie sich die Spieler immer wieder einlassen auf die Fans, die ihr hart verdientes Geld und viel Zeit investieren, um unsere Nationalmannschaft zu unterstützen.

Da hoffe ich auf den berühmten Doppelpass zwischen erfolgreichen Teamspielern und glücklich feiernden Fans, die im Idealfall sogar noch verlängern und unsere Helden zu K.o.-Spielen begleiten dürfen.

Ein fixer Bestandteil dabei sind die bekannten Ohrwürmer von Fendrich, Ambros & Co., die jetzt auch in den USA ertönen. Inzwischen kann auch ich eine WM-Hymne beisteuern: "Sing Olé! Sing Olé!"

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