"Kein Respekt": Zlatan muss an den Lügendetektor

Zlatan Ibrahimovic ist weiterhin eine der schillerndsten Persönlichkeiten, die der Fußball zu bieten hat. Während der WM in den USA musste er nun an den Lügen-Detektor.

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Spätestens seit seiner Zeit bei LA Galaxy ist Zlatan Ibrahimovic auch den Fans in den USA ein Begriff. Mittlerweile ist er mit 44 Jahren in der wohlverdienten Fußball-Pension und hat einen Posten in der Führungsebene des AC Milan übernommen.

Während die komplette sportliche Leitung nach der Meisterschaft entlassen wurde, überlebte Zlatan das Köpferollen in Italien. Danach ging es für den Schweden in die USA, wo er für den Sender FOX als Experte tätig ist.

Doch genau dort kam es zu einem kuriosen Zwischenfall. In der WM-Sendung mit Komiker James Corden wurde der Ex-Kicker mit dem überdimensionalen Ego an den Lügendetektor angeschlossen.

Wer ist besser?

Erst kamen Fragen, wer der bessere Spieler sei, Ibrahimovic oder Erling Haaland, Ibrahimovic oder Thierry Henry, mit dem er in den USA vor der Kamera steht. Immer gab es die gleiche Antwort: Zlatan!

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 11: Fox Sports announcers Rebecca Lowe, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, and Alexi Lalas during the Fox Sports FIFA World Cup Now show at SoFi Stadium on June 11, 2026 in Inglewood, California. (Photo by Frank Micelotta/Fox Sports via Getty Images) © Fox Sports via Getty Images

Doch die abschließende Frage sorgte für erstaunte Gesichter. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer wurde gefragt, ob er die Meinung seiner Experten-Kollegen vor der Kamera respektiere. "JA!", war die klare Antwort von Ibrahimovic. Doch die Technik überführte ihn und korrigierte seine Aussage.

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Wem gegenüber der große Zlatan respektlos ist, wurde allerdings nicht aufgelöst. Es war aber wieder einmal ein typischer Ibrahimovic-Auftritt, für den ihn seine Fans lieben.