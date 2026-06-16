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WM-Titel prophezeit

Gänsehaut-Video von ÖFB-Team: Sogar Kanzler teilt Clip

© Instagram / sequence.five
Ein KI-Video, das Österreich den Weltmeistertitel prophezeit, geht derzeit im Netz viral. Sogar Bundeskanzler Christian Stocker teilte bereits den Clip.
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Der Instagram-Clip von "sequence.five" sorgt für Gänsehaut: Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erzählen gealterte ÖFB-Stars - darunter David Alaba, Marco Arnautovic und Marcel Sabitzer - in einer Doku der Zukunft über die WM-Endrunde 2026. Das Video prophezeit, dass Österreich die WM gewonnen hat.

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Auch der versprochene Feiertag für den Fall des Titelgewinns kommt in dem Clip vor. Der 19. Juli, der Tag des WM-Finales, wurde in der fiktiven Doku - sie spielt ungefähr im Jahr 2056 - zum Festtag erklärt. Ein deutscher Camping-Tourist beschwert sich über die Feiertagsfeierlichkeiten - und sorgt so für Schmunzler. Auch der legendäre Klappstuhl von Alaba ist im Video zu sehen.

Der Instagram-Beitrag wurde bereits über 13.000 Mal geteilt - darunter nun auch von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) höchstpersönlich.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) drückt die Daumen. © APA/HELMUT FOHRINGER

In einem gemeinsamen Post schreiben Stocker, Staatssekretär Alexander Pröll und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (alle ÖVP): "Wir wollen den Feiertag die nächsten Jahrzehnte mit euch feiern! GEMMA BURSCHEN!". Der entsprechende KI-Clip ist im Beitrag angehängt. "sequence.five" gratuliert man zu dem "großartigen Video".

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