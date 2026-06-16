Unsere Stars auf historischer Mission

Bei der ersten österreichischen WM-Teilnahme seit 28 Jahren, seit Frankreich 1998, ist die Truppe von Ralf Rangnick bereit, Geschichte zu schreiben. Mit seiner 245-Millionen-Elf will Teamchef Ralf Rangnick Cordoba 1978 vergessen machen.

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"Nicht nur ich, auch ein paar andere versuchen schon lange, bei so einem Turnier dabei zu sein", bringt es Kapitän David Alaba (33) auf den Punkt. "Da ist für uns alle ein Traum in Erfüllung gegangen." Gelingt historischer Sieg im K.o.-Spiel?

"Wollen weiter kommen als bei der EM"

Unabhängig vom Ausgang der Auftakt-Partie gegen Jordanien Mittwoch Früh wollen die Österreicher erstmals seit 1982 die Vorrunde überstehen. Dazu ist mindestens ein Sieg notwendig.

Am Montag zur Primetime (19 Uhr/ServusTV) geht’s gegen Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi und in der Nacht auf Sonntag (28. Juni, 4 Uhr/ORF1) gegen Algerien.

"Wir wollen weiter kommen, als bei der EM", sagt Rangnick. Tatsächlich würde Österreich bereits mit dem Aufstieg ins Achtelfinale Geschichte schreiben – bei den letzten überstandenen Vorrunden 1978 und 1982 war jeweils in der Zwischenrunde Endstation. Trotzdem wird der Sieg über Deutschland in Cordoba 1978 noch immer gefeiert wie ein Titel. Mehr als der legendäre dritte Platz von Ernst Ocwirk & Co. 1954.

Arnautovic jagt Torschützen-Rekorde

Mit dem wohl stärksten ÖFB-Team aller Zeiten ist alles möglich. Neben Alaba ist der Rekord-Internationale Marko Arnautovic (132 Spiele & 47 Tore sind Rekord!) der Leader und der, "mit dem wir am meisten lachen" (Alaba). Im Ernst: Mit 37 Jahren will Arnautovic als ältester ÖFB-Torschütze Geschichte schreiben. Der Jüngste im Team ist Paul Wanner mit 20 Jahren.

WM '98: Polster & Co. kosten Schilling-Millionen

Der Eindhoven-Star bringt mit Carney Chukwuemeka frischen Wind in die doch in die Jahre gekommene Truppe (Durchschnittsalter: 28,1 Jahre). Bei unserer letzten WM gab‘’s noch Schilling Mit 245,2 Mio. Euro ist Rangnicks WM-Kader auch der teuerste, den wir je hatten, wobei Bayern-Motor Konrad Laimer mit 32 Millionen das Marktwert-Ranking anführt (vor Wanner/22 Mio.). Auch Toni Polster & Co. waren bei der WM 1998 Millionen wert – Schilling-Millionen.