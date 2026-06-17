Apple kündigt Preiserhöhungen an

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Apple: Der weltbekannte Tech-Riese hat Preiserhöhungen für seine beliebten Produkte angekündigt.

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Apple-Chef Tim Cook kündigte in einem Interview mit dem Magazin "The Wall Street Journal" Preiserhöhungen an. Als Hauptgrund nannte er anhaltende Engpässe bei der Lieferung von Speicherchips.

"Leider sind Preiserhöhungen unvermeidlich", sagte er. "Wir tun unser Bestes, um die massiven Steigerungen abzufedern, die an uns weitergegeben werden, und wir haben versucht, unsere Kunden vor den Erhöhungen zu schützen, aber die Situation ist mittlerweile untragbar geworden."

Genaue Details zum Zeitpunkt oder dem exakten Ausmaß der geplanten Schritte nannte er hingegen nicht.

Preiserhöhungen treffen neue Modelle

Der nächste große Produktlaunch wird im September mit der neuen iPhone-18-Reihe erwartet, die voraussichtlich auch ein faltbares Modell umfassen soll. Höhere Kosten bei Macs und iPads könnten jedoch schon früher drohen. Erst vergangenen Monat hob der Konzern den Einstiegspreis für den Mac Mini an, indem die kleinste Speicheroption gestrichen wurde.

Cook betonte, dass vor allem der DRAM-Markt Probleme bereitet, da große Mengen an Speicher für AI-Server benötigt werden. Laut ihm geben die Hersteller die enormen Kosten direkt weiter. Cook forderte eine Rückkehr zu vernünftigen Preisen.

Ein neuer Apple Chef

John Ternus wird am 1. September neuer Apple-CEO © apple

Die angekündigten Änderungen erfolgen nur wenige Monate vor einem Wechsel an der Spitze des Konzerns. Am 1. September wird John Ternus den Posten als CEO übernehmen, während Cook als geschäftsführender Vorsitzender in den Verwaltungsrat wechselt.