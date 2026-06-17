TV
E-Paper

Kuriose Entdeckung

Verlorene Geldtasche nach 25 Jahren im Gras gefunden

© Getty Images
Eine seit 25 Jahren vermisste Geldbörse ist plötzlich mitten in einer Wiese wieder aufgetaucht.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Montag machte ein Mann beim Mähen nahe einem Campingplatz im bayerischen Fürsteneck eine höchst erstaunliche Entdeckung. Im hohen Gras lag eine Geldbörse, die dort offenbar ein Vierteljahrhundert überdauert hatte. Der ehrliche Finder brachte den Fund direkt zur zuständigen Polizei. Den Beamten gelang es schließlich, anhand der Dokumente im Inneren den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Dieser hatte seine verloren geglaubte Geldtasche vor rund 25 Jahren als vermisst abgeschrieben.

Reise in die Vergangenheit

Für den Besitzer gleicht das Auftauchen einer echten Zeitreise. Neben einem im Jahr 1996 ausgestellten Führerschein und einer längst abgelaufenen Bankkarte stießen die Ermittler auch auf eine alte Telefonkarte im Wert von sechs D-Mark. Selbst das damals enthaltene Bargeld war nach all den Jahrzehnten und trotz der wechselnden Witterungen noch vollständig erhalten. Ein überdauerter Zehn-D-Mark-Schein befand sich weiterhin in den Fächern, berichtet "Bild".

Auch interessant

Sorge um Posch: ÖFB-Star muss in Klinik!

Kein neuer Spieler: Bayern drückt auf Transfer-Bremse

Ronaldo-Fluch geht weiter: So lacht das Netz über CR7

oe24.TV Insider mit Niki Fellner & Isabelle Daniel

Josef Cap vs. Peter Westenthaler

Umtausch bei der Bundesbank

Zwar lässt sich mit den alten Scheinen heute im Alltag nicht mehr bezahlen, wertlos ist das Geld allerdings keineswegs. Die Scheine können auch heute noch offiziell bei der deutschen Bundesbank umgetauscht werden. Nach dem amtlich festgelegten Wechselkurs erhält der Eigentümer für das gefundene Bargeld immerhin rund fünf Euro zurück.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Netrebko tritt nächstes Jahr wieder in Österreich auf

ARD jubelt über Scharia-Verschleierung als Modetrend

Pröll entschärft am Dienstag das Budget

Mindestpreis & Ticketabgabe: So viel kostet Fliegen ab jetzt

ORF-Chefredakteur Schrom tritt zurück

Millionen singen es und fast keiner kennt die Bedeutung

Verlorene Geldtasche nach 25 Jahren im Gras gefunden

Yakari und Kleiner Donner live in Salzburg

Lebloses Kleinkind in Auto entdeckt

Pfarrer im Puff: Prostituierte soll ihn erpresst haben