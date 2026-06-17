Kuriose Entdeckung
Verlorene Geldtasche nach 25 Jahren im Gras gefunden
Am Montag machte ein Mann beim Mähen nahe einem Campingplatz im bayerischen Fürsteneck eine höchst erstaunliche Entdeckung. Im hohen Gras lag eine Geldbörse, die dort offenbar ein Vierteljahrhundert überdauert hatte. Der ehrliche Finder brachte den Fund direkt zur zuständigen Polizei. Den Beamten gelang es schließlich, anhand der Dokumente im Inneren den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Dieser hatte seine verloren geglaubte Geldtasche vor rund 25 Jahren als vermisst abgeschrieben.
Reise in die Vergangenheit
Für den Besitzer gleicht das Auftauchen einer echten Zeitreise. Neben einem im Jahr 1996 ausgestellten Führerschein und einer längst abgelaufenen Bankkarte stießen die Ermittler auch auf eine alte Telefonkarte im Wert von sechs D-Mark. Selbst das damals enthaltene Bargeld war nach all den Jahrzehnten und trotz der wechselnden Witterungen noch vollständig erhalten. Ein überdauerter Zehn-D-Mark-Schein befand sich weiterhin in den Fächern, berichtet "Bild".
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Umtausch bei der Bundesbank
Zwar lässt sich mit den alten Scheinen heute im Alltag nicht mehr bezahlen, wertlos ist das Geld allerdings keineswegs. Die Scheine können auch heute noch offiziell bei der deutschen Bundesbank umgetauscht werden. Nach dem amtlich festgelegten Wechselkurs erhält der Eigentümer für das gefundene Bargeld immerhin rund fünf Euro zurück.
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