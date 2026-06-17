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Nach Kongo-Coup

Ronaldo-Fluch geht weiter: So lacht das Netz über CR7

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Mit großen Erwartungen ist Cristiano Ronaldo am Mittwoch in die WM gestartet, am Ende war nach dem 1:1 gegen Kongo die Enttäuschung umso größer.
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Es ist voraussichtlich die letzte Weltmeisterschaft, bei der Superstar Cristiano Ronaldo auf dem Platz stehen wird. Der Portugiese möchte seine ruhmreiche Karriere im Idealfall mit dem WM-Titel krönen.

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Doch im ersten Spiel gegen Kongo setzte es für den Europameister 2016 ein peinliches 1:1-Remis. Besonders auffallend war dabei, wie wenig Spielanteil CR7 in der Partie hatte.

Im Vergleich zu seinem ewigen Rivalen, Lionel Messi, der tags zuvor mit einem Hattrick die Mission Titelverteidigung gestartet hat, blieb Ronaldo blass. Der Saudi-Legionär zog teils sogar den Unmut seiner Mitspieler auf sich.

Turnier-Fluch hält an

Noch dazu geht sein Turnier-Fluch weiter. Seit mittlerweile 10 Spielen bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften wartet CR7 darauf, zum Torjubel abdrehen zu können. Gefundenes Fressen für die Fußball-Fans auf Social Media.

Umgehend kursierten zahlreiche Memes mit einer klaren Nachricht: Die Leistung des Ausnahmeathleten war enttäuschend und lässt viel Platz für Leistungssteigerungen in den kommenden Spielen.

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