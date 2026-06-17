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Kroaten-Party in den USA

"Miss Kroatien" Ivana Knoll heizt vor WM-Auftakt ein

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© Getty Images
Sie ist wieder da: Kroatiens Edelfan Ivana Knoll ist seit Tagen in den USA und zieht wieder die Blicke auf sich.
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Sie ist der wohl bekannteste Edel-Fan der Welt. Die ehemalige "Miss Kroatien" zieht seit Jahren in den Stadien die Blicke auf sich, sobald die "Kockasti" spielt. Am Mittwoch (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) treffen Luka Modric &amp; Co. auf England.

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Schon davor heizt der schönste Fan der Welt im gewohnten rot-weißen Karo-Top auf den Straßen von Arlington ein. Tausende Fans sind bei dem Giganten-Duell der europäischen Fußball-Giganten in Texas.

Noch ist die Stimmung gut und ausgelassen. Am Abend werden die Kameras auch wieder zu dem DJane-Model schwenken und viele Männerherzen höher schlagen lassen.

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