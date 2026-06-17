"Miss Kroatien" Ivana Knoll heizt vor WM-Auftakt ein

Sie ist wieder da: Kroatiens Edelfan Ivana Knoll ist seit Tagen in den USA und zieht wieder die Blicke auf sich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sie ist der wohl bekannteste Edel-Fan der Welt. Die ehemalige "Miss Kroatien" zieht seit Jahren in den Stadien die Blicke auf sich, sobald die "Kockasti" spielt. Am Mittwoch (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) treffen Luka Modric & Co. auf England.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Schon davor heizt der schönste Fan der Welt im gewohnten rot-weißen Karo-Top auf den Straßen von Arlington ein. Tausende Fans sind bei dem Giganten-Duell der europäischen Fußball-Giganten in Texas.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Noch ist die Stimmung gut und ausgelassen. Am Abend werden die Kameras auch wieder zu dem DJane-Model schwenken und viele Männerherzen höher schlagen lassen.