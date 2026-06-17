»Marko for President!«: Arnautovic bekommt eigene WM-Hymne

Ganz Österreich befindet sich nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien im WM-Fieber – und jetzt hat die Euphorie auch die Musikszene erreicht. Kabarettist Paulus Bohl, besser bekannt als Dr. Bohl, liefert den passenden Soundtrack zum rot-weiß-roten Fußball-Hype.

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Nur wenige Augenblicke nach Arnautovics Elfer zum 3:1-Traumstart gegen Jordanien veröffentlichte der Entertainer auf Instagram den augenzwinkernden WM-Song "Marko for President" – eine musikalische Liebeserklärung an ÖFB-Star Marko Arnautovic.

Die Botschaft dahinter ist klar: Sollte Österreich tatsächlich den ganz großen Coup landen, gibt es laut Dr. Bohl nur eine logische Konsequenz. "Und wenn wir den Schaß gewinnen, gibt's nur eine Konsequenz: Marko for President", heißt es im Refrain des Ohrwurms, der die Fans bereits zum Mitsingen animiert. Gleichzeitig schwört der Kabarettist die Nation auf einen langen Fußball-Sommer ein: "Gemma Burschen, das wird unser Sommer."

Arnie: »Heast, Bohl, Ozwickta!«

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Für den größten Jubel sorgt allerdings ein Überraschungsgast. Denn Arnautovic selbst spielt im Musikvideo mit – und eröffnet den Clip höchstpersönlich. Mit einem breiten Grinsen richtet er sich direkt an den Musiker: "Heast, Bohl, Ozwickta! Was ist jetzt? Wir brauchen einen WM-Song. Let's go!"

Spätestens da war klar: Diese Hymne hat den Segen ihres Hauptdarstellers. In den sozialen Netzwerken wird der Clip bereits gefeiert. Fans schwärmen vom Schmäh, dem Ohrwurm-Refrain und natürlich vom Arnautovic-Auftritt. Mit "Marko for President" hat Dr. Bohl genau den Nerv der Zeit getroffen – und liefert Österreichs WM-Euphorie den nächsten Stimmungsmacher.