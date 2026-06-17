Arnautovic knackt nächsten ÖFB-Rekord

Marko Arnautovic hat nach Andi Herzog und Toni Polster den nächsten Meilenstein erreicht und einen historischen Rekord von Michael Konsel im Nationalteam geknackt.

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Beim ersten Spiel Österreichs bei der WM 2026 gegen Jordanien stand Marko Arnautovic zunächst nur als Ersatz auf der Bank, während Sasa Kalajdzic im Sturm begann. Zur Halbzeit folgte dann die Rochade: Kalajdzic ging raus und Arnautovic kam ins Spiel.

Mit dieser Einwechslung in der zweiten Hälfte knackte der Stürmer im Alter von 37 Jahren und 59 Tagen den WM-Rekord und wurde zum ältesten österreichischen Spieler, der jemals bei einer Weltmeisterschaft zum Einsatz kam.

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Neuer historischer Meilenstein

Damit übertrifft er die bisherige Bestmarke von Torwart-Legende Michael Konsel. Dieser war genau 36 Jahre und 109 Tage alt, als er im Jahr 1998 sein letztes WM-Spiel für Österreich gegen Italien bestritt. Nach den Bestmarken von Andi Herzog und Toni Polster hat sich der ÖFB-Star nun ein weiteres Stück österreichische Fußballgeschichte gesichert.