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Sean Penn

Hollywood-Legende plant neuen Poli-Film

(FILES) US filmmaker and actor Sean Penn takes part in a master class during the 17th edition of the Lumiere Film Festival in Lyon, central eastern France on October 13, 2025. Three-time Oscar winner Sean Penn is to direct a film centering on a police officer caught up in the January 6, 2021 assault on the US Capitol by supporters of President Donald Trump, entertainment media reported on June 16, 2026. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)
© APA/AFP/JEFF PACHOUD
Der dreifache Oscar-Preisträger Sean Penn (65) nimmt für sein nächstes Regieprojekt einen brisanten Stoff ins Visier.
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Mit seiner Produktionsfirma Projected Picture Works will der Regisseur und Schauspieler einen Film über das Leben eines Polizisten drehen, der den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 miterlebte, wie die US-Branchenportale "Deadline.com" und "Hollywood Reporter" berichteten. Als Hauptdarsteller ist Bradley Cooper ("A Star is Born") vorgesehen.

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TURNBERRY, SCOTLAND - JULY 28: U.S. President Donald Trump reacts as he meets British Prime Minister Keir Starmer for bilateral talks at Trump Turnberry golf club on July 28, 2025 in Turnberry, Scotland. The pair are meeting at Turnberry before traveling together to Aberdeenshire to have a private dinner at another Trump-owned golf club. President Trump is visiting Scotland in a trip that’s part-vacation, part-work, as he stays at his Trump Turnberry golf course, followed by the Trump International Golf Links in Aberdeenshire, between July 25 to 29. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
© Getty Images

Penn liefert auch das Drehbuch, Drehstart für den noch titellosen Film ist demnach für Mitte 2027 geplant. Penn inszenierte als Regisseur schon mehrere Filme wie "Indian Runner" (1991), "Das Versprechen" (2001), "Into the Wild" (2007) und "Flag Day" (2021). Im März wurde er für seine Nebenrolle im Politthriller "One Battle After Another" mit einem Oscar ausgezeichnet. Zuvor hatte er bereits zwei Oscars als bester Hauptdarsteller für die Filme "Mystic River" und "Milk" gewonnen.

Präsidenten Donald Trump

Bei der Kapitol-Attacke in Washington hatten Anhänger des noch amtsführenden Präsidenten Donald Trump gewaltsam das US-Parlamentsgebäude gestürmt, weil sie die Wahlniederlage des Republikaners gegen den Demokraten Joe Biden nicht akzeptieren wollten. Trump hatte sie zuvor angestachelt - und stellt den verheerenden Dammbruch von damals bis heute als mutige Tat patriotischer Amerikaner dar. Es kamen mehrere Menschen ums Leben. Zahlreiche Sicherheitsbeamte wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Ein Polizist erlitt am Tag nach dem Angriff einen tödlichen Schlaganfall.

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