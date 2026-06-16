Stefan Mross holt diese Promis auf die Bühne

Am Sonntag geht "Immer wieder sonntags" in die nächste Runde.

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Moderator Stefan Mross begrüßt dabei wieder zahlreiche Schlagerstars – und für einen Gast wird die Show ganz besonders. Seine Partnerin Eva Luginger feiert nämlich ein besonderes Comeback.

Premiere für Eva Luginger

Für Eva Luginger ist der Auftritt etwas Besonderes: Erstmals steht sie als offizielle Gästin bei "Immer wieder sonntags" auf der Bühne, seit sie mit Stefan Mross liiert ist. Zwar war sie bereits 2019 in der Sendung zu sehen, damals allerdings noch lange vor ihrer Beziehung mit dem Moderator.

Diese Stars sind dabei

Stefan Mross und Eva Luginger © Getty Images

In der kommenden Ausgabe dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf die Höhner, Francine Jordi, Mitch Keller, Lucas Cordalis und Bernd Stelter freuen. Außerdem treten Saskia Leppin, Daniel Sommer, Tabi, Alina, Clemens Maria Haas sowie die Volksschauspiele Ötigheim auf.

Letzte Staffel der Kultshow

Die aktuelle Saison hat für Stefan Mross eine besondere Bedeutung. Es ist die letzte Staffel von "Immer wieder sonntags". Nach mehr als zwei Jahrzehnten und hunderten Sendungen wird die beliebte ARD-Show nach dieser Saison eingestellt.

Bevor im Herbst endgültig Schluss ist, wartet auf die Fans also noch einmal ein Schlager-Sonntag mit vielen bekannten Gesichtern – und einem besonderen Auftritt von Eva Luginger an der Seite von Stefan Mross.