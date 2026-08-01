Beckham-Krise: Neue Enthüllungen zur Skandal-Hochzeit

Seit 2022 streitet sich Brooklyn Beckham (27) mit seinen Eltern David (51) und Victoria (52) Beckham. Zwischen ihnen herrscht sogar seit sieben Monaten Funkstille. Am 13. August soll ein neues Enthüllungsbuch in England neue Details zum gesamten Familien-Zoff ans Licht bringen.

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Die britische Zeitung „Daily Mail“ hat die ersten Auszüge aus dem neuen Buch „Brand Beckham. The Fame. The Feuds. The Fallout“ (Penguin Random House) von Alison Boshoff (Star-Autorin der „Daily Mail“) erhalten. Dabei kommen neue pikante Details zur Hochzeit von Brooklyn und Nicola Peltz (31) im April 2022 ans Licht.

Für einen peinlichen Moment soll David Beckham gesorgt haben. Der Ex-Fußballer hat am Festabend eine endlos lange Rede über seinen Sohn gehalten. Die beiden sollen laut ihm ein gutes Verhältnis haben. Jedoch hat „Becks“ nicht ein Mal die Braut in seiner Rede erwähnt. Die Autorin schreibt, dass David „zu diesem Zeitpunkt eigentlich seit drei Monaten nicht mehr mit seinem ältesten Sohn gesprochen hatte“.

„Es wirkte fast so, als würde David Brooklyn heiraten“

In ihrem Buch beschreibt Alison Boshoff: „An einem Tag, an dem es üblich ist, die Braut zu preisen, tat David dies nicht. Stattdessen sprach er länger als jeder andere Redner – und zwar ausschließlich über die schönen Seiten ihrer Vater-Sohn-Beziehung während des Heranwachsens sowie über seine liebevollen Erinnerungen an Brooklyn als Kind und Teenager“.

Die Gäste und höchstwahrscheinlich auch das Brautpaar waren wenig erfreut über die Rede. Alison zitiert einige Hochzeitsgäste: „Die Rede nahm einfach kein Ende. Es war einer der seltsamsten Momente des Tages. Es wirkte fast so, als würde David Brooklyn heiraten.“

Verhältnis vor Hochzeit schlecht

Für ein weiteres pikantes Detail sorgte die Brautmutter Claudia Peltz (70). Vor der Hochzeit hat sie die Näherinnen im Atelier von Stardesigner Valentino (†93) gebeten, dass sie eine Änderung am Brautkleid durchführen sollten, so Boshoff. Claudia Peltz wollte „heimlich einen Talisman gegen den bösen Blick mit blauem Faden an der Innenseite des Kleides anzunähen. Zum Schutz“.

Schon weit vor der Hochzeit soll es im Beckham-Clan zu massivem Streit gekommen sein. Die Autorin erklärt: „Tatsächlich war das Verhältnis zwischen Brooklyn und seinen Eltern – aufgrund von Spannungen mit seiner Verlobten Nicola – so stark belastet, dass ich enthüllen kann, dass sie rund drei Monate lang nicht miteinander sprachen, bevor das junge Paar im April 2022 in Palm Beach heiratete.“

Am Tag nach der Hochzeit soll die Stimmung schlecht gewesen sein. Am Anwesen von Nicolas Eltern in Palm Beach wurde ein Brunch organisiert. Autorin Boshoff zitiert einen Gast: „Es war, als wäre jemand gestorben. Es fühlte sich an, wie an einem Tatort.“

Brooklyn mit schweren Vorwürfen

Der Familienstreit innerhalb der Beckhams hat ihren Höhepunkt im Jänner 2026 erreicht. Auf Instagram warf Brooklyn seinen Eltern langjährige Kontrolle, Sabotage seiner Ehe mit Nicola und den Vorrang der „Marke Beckham“ vor echtem Familienleben vor.

Bisher haben sich Victoria und David Beckham zu den neuesten Enthüllungen nicht geäußert. Insider befürchten, dass der Familien-Zoff noch nicht beendet ist. Das Posting von Brooklyn könnte der Auftakt für größere Vorwürfe sein. Boshoff: „Das größte Problem für die Gegenseite ist, dass Brooklyn noch so viel mehr sagen könnte, wenn er wollte.“