Evakuiert: Clooneys fliehen vor Feuer!

Selbst unermesslicher Reichtum, Oscars und Promi-Bonus verpuffen im Nu, wenn die Natur ihre zerstörerische Kraft entfaltet: Georgeund Amal Clooney bangen nach einer Sturmevakuation um ihr Zuhause in Südfrankreich.

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Was als idyllisches Leben in der französischen Provence gedacht war, wandelte sich binnen weniger Stunden in ein absolutes Horrorszenario. Wegen der Waldbrände musste die Weltstar-Familie ihr 900 Quadratmeter großes Prachtanwesen "Domäne von Canadel" überstürzt aufgeben. Zusammen mit ihren neunjährigen Zwillingen Ella und Alexander ergriff das Paar die Flucht – Seite an Seite mit Hunderten weiteren Anwohnern aus dem bedrohten Städtchen Brignoles.

Das prachtvolle Gut aus dem 18. Jahrhundert hatte das Promi-Gespann erst 2021 zu seiner primären Oase erkoren. Nun walzen Dutzende Wut-Feuer unaufhaltsam durch das Land und drohen das Millionen-Anwesen komplett in Schutt und Asche zu legen.

George Clooneys Notfall-Brief: "Wir wissen nicht, ob es übersteht"

Die schreckliche Ungewissheit, ob ihre eigene Oase den Flammen zum Opfer fällt, bringt den Hollywood-Star zu einem verzweifelten Schritt. Aus der Not heraus verfasste George Clooney ein persönliches Schreiben an den Bürgermeister der Kleinstadt, Didier Brémond.

In dem emotionalen Brief, den das US-Magazin People aufgriff, findet der Schauspieler erschütternde Worte: "Lieber Didier, im Moment haben wir keine Ahnung, ob unser wunderschönes Zuhause diesen schrecklichen Moment übersteht." Die Angst steht dem Star ins Gesicht geschrieben, während das Feuer um sein Lebenswerk wütet.

SAINT-JEAN-D'ILLAC, FRANCE - JULY 26: Firefighting operations continue as a wildfire burns near Saint-Jean-d'Illac in southwestern France on July 26, 2026. Fire engines, heavy machinery and a firefighting helicopter are deployed to contain the blaze, while firefighters battle the fire on the ground. French Interior Minister Laurent Nunez warns that the situation remains highly unfavorable. (Photo by Mohamad Salaheldin Abdelghani Alsayed/Anadolu via Getty Images) © Anadolu via Getty Images

Kampfansage an die Katastrophe: Clooneys versprechen Wiederaufbau

Doch trotz des dramatischen Schocks und des drohenden Totalverlusts zeigt sich das Hollywood-Ehepaar unbeugsam. Neben der bangen Hoffnung auf das Überleben aller Bewohner richtet George eine glasklare Zusage an seine Nachbarschaft.

Selbst wenn das Dorf dem Erdboden gleichgemacht werden sollte: Amal und er lassen die Wahlheimat nicht im Stich. "Wir sind fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass wir daran mitwirken werden, die Stadt wieder aufzubauen", verspricht der Oscar-Preisträger felsenfest. Das Paar liebe die Menschen und den Ort zutiefst – nun bleibt der Familie und der gesamten Region nur noch das Hoffen auf ein Wunder der Feuerwehr.