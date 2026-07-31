KI klaute unerlaubt bei Helene Fischer und Co.

Das Münchner Landgericht hat am Freitag der Klage der Verwertungsgesellschaft GEMA gegen das US-Startup "Suno" stattgegeben. Das Urteil erschüttert die Musikwelt und gilt als weltweit wegweisend für den Schutz von Urheberrechten im KI-Zeitalter.

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Das mit über fünf Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen "Suno" generiert mithilfe von Künstlicher Intelligenz komplette Lieder aus Textvorgaben und verlangt dafür Abo-Gebühren zwischen 14,90 und 129,80 US-Dollar pro Monat.

Die GEMA konnte vor Gericht erfolgreich nachweisen, dass die KI für diesen Service unerlaubt mit Werken deutscher Komponisten trainiert wurde, indem Inhalte von kostenlosen YouTube-Videos extrahiert wurden. Das Gericht entschied, dass diese unlizenzierte Nutzung geistigen Eigentums zu Profitzwecken gegen das deutsche Urheberrecht verstößt, wie "Bild" berichtet. Der GEMA wurde dem Grunde nach ein Schadensersatz zugesprochen; die genaue Höhe muss noch festgelegt werden.

Betroffene Mega-Hits und die "Fischer-Falle"

Die KI bediente sich unter anderem an folgenden prominenten Werken:

"Atemlos durch die Nacht" (komponiert von Kristina Bach)

"Rasputin" und "Daddy Cool" von Frank Farian

"Big in Japan" und "Forever Young" von Alphaville

Refrain von "Mambo No. 5" von Lou Bega

Um den Datenklau zweifelsfrei zu belegen, stellte die GEMA dem Portal gezielt eine Falle und fütterte die KI mit einem Text von Helene Fischer. Das Ergebnis war laut Gerichtssprecherin Cornelia Kallert gegenüber "Bild" vom Original kaum zu unterscheiden.

Das Startup bestreitet eine unerlaubte Speicherung weiterhin und prüft rechtliche Schritte für eine Berufung. Erste Konsequenzen wurden jedoch bereits gezogen: Eingaben zu "Atemlos durch die Nacht" blockiert das System mittlerweile mit einem Verweis auf das Urheberrecht.

Reaktionen aus der Musikbranche

Laut "Bild" zeigte sich GEMA-Chef Tobias Holzmüller hochzufrieden und feierte den Erfolg als "weltweit wegweisendes Urteil". Auch Rockstar Peter Maffay (76), der den Prozess direkt im Gerichtssaal verfolgte, betonte die Wichtigkeit der Entscheidung für die Branche: "KI kann nicht schwitzen, kann nicht weinen. Das ist eine humane Qualität." Er forderte, dass die Künstler für ihre Leistungen bezahlt werden müssen.