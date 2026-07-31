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34.500 Euro

Leyla & Mike Heiter: Auto zum 1. Hochzeitstag

Vier Personen sitzen fröhlich in einem pinken Cabrio, zwei heben die Arme zum Gruß.
© Instagram
Liebe kann man nicht kaufen? Reality-Star Mike Heitertritt den Gegenbeweis an und überrascht seine Ehefrau Leyla zum ersten Hochzeitstag mit einem knallrosa Traumauto.
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Schmuck oder Blumen sind Mike Heiter schlichtweg eine Spur zu gewöhnlich! Wenn es darum geht, seiner Liebsten eine Freude zu machen, greift das Reality-Gesicht lieber tief in die Kiste der handwerklichen Leidenschaft. Als gelernter Kfz-Mechatroniker erinnerte er sich an ein Foto, das ihm Leyla kurz nach ihrem Kennenlernen im Dschungelcamp schickte. "Vor ungefähr einem Jahr hat Leyla mir ein Foto von einem rosa Beetle aus Amerika geschickt und gesagt: 'Irgendwann will ich mir den holen.' Da bin ich ihr zuvorgekommen", offenbart Mike stolz im BILD-Gespräch.

Doch die geheime Mission entpuppte sich als Geduldsprobe. Da das Modell nicht mehr gebaut wird, verbrachte Mike Monate mit der Suche nach dem perfekten Basis-Fahrzeug. Die Wahl fiel schließlich auf ein blaues Exemplar – welches prompt in eine Werkstatt nach Frankfurt beordert wurde, um die ultimative Schönheitskur zu erhalten.

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Leylas Traum: "Sie hat nur gequietscht"

Für den perfekten Look überließ der Automobil-Fan rein gar nichts dem Zufall: Rosa Folierung mit weißen Akzenten, frische Felgen, stärkere Bremsen, beiges Leder-Lenkrad und ein helles Verdeck. "Es waren so viele Kleinigkeiten. Das Auto wurde komplett umgebaut", beschreibt Mike den XXL-Aufwand. Die Anschaffung schlug mit 22.500 Euro zu Buche, der Umbau kostete noch einmal knapp 12.000 Euro – macht in Summe runde 34.500 Euro!

Eigentlich sollte die Schlüsselübergabe direkt am Hochzeitstag am 5. Juli steigen, doch Werkstatt-Verzögerungen machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Erst nach der gemeinsamen Rückkehr aus dem Familienurlaub in Tunesien durfte Leyla ihren neuen Kult-Flitzer in Empfang nehmen – und die Freude war unbeschreiblich! "Die hat nur noch gequietscht. Sie hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Ist irre happy", schwärmt der glückliche Ehemann. Mikes XXL-Liebesbeweis ist somit ein voller Erfolg!

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