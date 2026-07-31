Zverev & Thomalla: Liebes-Show auf Mallorca

Nach den kräftezehrenden Wochen auf dem Tennis-Rasen gönnen sich Moderatorin Sophia Thomalla und Tennis-Ass Alexander Zverev eine romantische Traum-Auszeit auf Mallorca – inklusive privater Bootstour und seltenen Pärchen-Schnappschüssen.

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Dass Sophia Thomalla genau weiß, wie sie ihre Community auf Instagram begeistert, bewies die Moderatorin nun erneut. Erst teilte die 36-Jährige eine extrem stimmungsvolle Video-Sequenz in ihrer Story: Zu sehen ist ihr Liebster Alexander Zverev von hinten auf einem eleganten Boot, während im Hintergrund die mallorquinische Sonne malerisch im tiefblauen Mittelmeer versinkt.

Zverev und Thomalla © Instagram

Wenig später legte das Promi-Traumpaar, das seine Liebe bereits im Oktober 2021 öffentlich machte, mit dem eigentlichen Foto-Highlight nach. Entspannt lächeln die beiden Seite an Seite in die Kamera. Sophia glänzt im stilvollen schwarzen Badeanzug samt cooler Sonnenbrille, während der Sport-Star lässig den Arm um sie legt. Die rechte Hand liegt dabei in ihrem Schoß. Zverev – der in Interviews erst kürzlich von einer "riesigen Familie" mit seiner Sophia schwärmte – zeigt sich mit edler Uhr und mehreren goldenen Ketten im entspannten Urlaubs-Look.

Nach dem Wimbledon-Finale: Zverev tankt Insel-Kraft

Die romantische Auszeit auf der Balearen-Insel kommt für den Weltranglisten-Spieler wie gerufen. Der 29-Jährige blickt auf ein absolut emotionales und intensives Sportjahr zurück: Mit seinem Triumph bei den French Open feierte Zverev den bis dato größten Erfolg seiner Karriere.

Zverev steht auf der Yacht und genießt den Sonnenuntergang. © Instagram

Zuletzt musste der Tennis-Profi beim legendären Rasen-Klassiker in Wimbledon jedoch einen Dämpfer einstecken. Trotz einer frühen Satzführung verlor er das hochdramatische Finale gegen die Nummer eins der Welt, Jannik Sinner, und verpasste den ersehnten Titel nur knapp.

Umso wichtiger ist nun das Krafttanken auf Mallorca, wo die beiden neben Bootstrips auch die idyllische Landschaft samt Pool-Panorama in vollen Zügen genießen. Erst vor Kurzem ließ das Paar auf Ibiza die Seele baumeln – der Sommer 2026 steht für die beiden ganz im Zeichen der Liebe!