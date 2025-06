Spektakuläre Wende bei David Alaba (32)

Der ÖFB-Kapitän steht noch bis Juni 2026 bei den Königlichen unter Vertrag.

Noch vor wenigen Wochen galt das Aus von David Alaba bei Real Madrid als scheinbar sicher. Der Österreicher gab sich in den ersten Trainingseinheiten unter dem neuen Trainer Xabi Alonso aber kämpferisch und schaffte es trotz Verletzung sogar in den Kader für die Klub-WM in den USA.

Wie die spanische AS berichtet, will Alaba seinen bis Juni 2026 gültigen Vertrag bei den Königlichen unbedingt erfüllen und denkt gar nicht daran, Madrid vorzeitig zu verlassen. Die Real-Verantwortlichen respektieren die Entscheidung des ÖFB-Kapitäns und drängen laut AS auch nicht mehr auf einen Abgang. Dabei soll auch Alabas Einfluss in der Kabine eine Rolle spielen.

Allerdings scheint das letzte Wort im Transfer-Poker noch nicht gefallen zu sein. Alaba gehört zu den Top-Verdienern bei Real. Sollte Xabi Alonso nicht auf den Österreicher setzen, dann wird der Druck auf einen Wechsel wieder größer werden. Vorerst gibt sich der 32-Jährige aber kämpferisch und will noch einmal eine Chance bei den Königlichen bekommen.