"Sommerhaus"-Star Mike Cees ist erstmals Papa

Großes Glück, aber auch bange Stunden für Reality-Star Mike Cees: Der 38-Jährige ist erstmals Vater geworden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seine Tochter kam jedoch als Frühchen zur Welt und musste die ersten Tage auf der Intensivstation verbringen.

Tochter kam mit nur 1300 Gramm zur Welt

Die kleine Tochter des "Sommerhaus der Stars"-Bekannten wurde am Samstagnachmittag in einer Münchner Klinik geboren. Wegen ihres extrem niedrigen Geburtsgewichts von nur 1300 Gramm mussten Ärzte das Baby zunächst intensivmedizinisch versorgen.

Laut Mike Cees verlief die rund 20 Stunden dauernde Geburt nicht ohne Komplikationen. Zeitweise habe es Sorgen um die Versorgung des Kindes im Mutterleib gegeben. Umso größer war die Erleichterung, als die Ärzte schließlich Entwarnung geben konnten.

Reality-Star zeigt sich ungewohnt emotional

Mike Cees und seine Ex-Partnerin Michelle Monballijn im Sommerhaus der Stars © RTL / Stefan Gregorowius

Die ersten Tage nach der Geburt verbrachte die Kleine auf der Intensivstation. Mittlerweile durfte sie diese verlassen und hat bereits an Gewicht zugelegt. Nach Angaben ihres Vaters wiegt sie inzwischen knapp 1,5 Kilogramm.

Der sonst oft als TV-Macho bekannte Reality-Star zeigte sich nach der Geburt ungewöhnlich emotional. Als er seine Tochter zum ersten Mal auf dem Arm hielt, seien ihm die Tränen gekommen. Erst in diesem Moment habe er verstanden, was Liebe wirklich bedeute.

Auch privat wieder vereint

Neben dem Baby-Glück gibt es für Mike Cees noch eine weitere positive Entwicklung. Nach einer längeren Beziehungskrise sollen er und die Mutter seiner Tochter wieder zueinandergefunden haben.

Der Reality-Star reiste dafür sogar aus seiner Wahlheimat Dubai nach München. Gemeinsam kümmern sich die beiden nun um ihre Tochter und teilen sich die Betreuung.

Familie steht jetzt an erster Stelle

Vorerst möchte die frischgebackene Familie gemeinsam in München bleiben und sich ganz auf den Nachwuchs konzentrieren. Für Mike Cees hat sich mit der Geburt seiner Tochter jedenfalls vieles verändert.

Nach den Sorgen der ersten Tage überwiegt nun die Freude: Aus dem Reality-TV-Star ist ein stolzer Papa geworden.