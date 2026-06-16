Das ist Österreichs WM-Torhymne

Aufmerksame Zuseher haben nach fünf Tagen WM und zahlreichen Treffern gemerkt: Nach einem Tor hat jede Nation eine eigene Tor-Hymne. Auch das ÖFB-Team wird eine haben.

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Ganze sieben Mal war "Major Tom" von Peter Schilling bei dieser WM bereits zu hören. Denn sieben Mal schlug es im Kasten von Curaçao bei der 1:7-Pleite ein.

Ob Österreichs Tor-Hymne ebenso oft zu hören sein wird? Bis zum Ende des Turniers hoffentlich. Der Song unseres zweiten Nachbars Schweiz war zum Auftakt nämlich nur einmal zu hören: Das unter Fußball-Fans beliebte und bekannte "Freed from Desire" von Gala.

In Österreich wurde es von den Austria-Fans für Haris Tabakovic in "Haris' on fire" umgedichtet. Bekanntheit erlangte es durch den nordischen Kicker Will Grigg.

Bekannter Song bei ÖFB-Torjubel

Ebenfalls in unseren Gefilden bekannt ist die Hymne der Tschechen, nämlich "Seven Nation Army" von den White Stripes - bei Treffern im alten Hanappi-Stadion ertönte dieser Klang. Die USA hatte "Free Bird" von Lynyrd Skynyrd.

Und die Mannen von Ralf Rangnick? Sollte der Tor-Bann gegen Jordanien gebrochen werden, dürfen sich die rot-weiß-roten Fans an einem bekannten Song erfreuen: "Maria, Maria" von Scooter.

"I like it loud" schallt auch im Ernst-Happel-Stadion durchs Oval, wenn Arnautovic, Sabitzer und Co. zum Torjubel abdrehen. So also auch in den USA.