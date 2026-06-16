Geheimes Erfolgsrezept? Liebesdoping im ÖFB-Quartier

Sie sollen Österreich zum WM-Traum tragen! Kurz vor dem historischen Auftakt gegen Jordanien haben die ÖFB-Stars ihre wichtigsten Fans ganz nah bei sich. Spielerfrauen und Familien sorgen im Quartier für jede Menge Liebes-Doping.

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In wenigen Stunden beginnt für Österreich ein neues Kapitel Fußballgeschichte. Wenn das ÖFB-Team am Mittwochmorgen in Santa Clara gegen Jordanien (ab 6 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) aufläuft, steht nicht weniger als der Auftakt zur ersten rot-weiß-roten Weltmeistersch a ft seit 28 Jahren auf dem Programm. Die Erwartungen sind groß, die Vorfreude riesig – und die Hoffnung auf die ersten drei Punkte ebenso.

Auf dem Platz sollen David Alaba, Marko Arnautovic und Co. für die Schlagzeilen sorgen. Doch hinter den Kulissen gibt es einen Faktor, der mindestens genauso wichtig sein könnte wie Taktik, Fitness und Teamgeist: Die Familien der ÖFB-Stars!

Alaba-Familienglück © Instagram

Familien-Power statt WM-Abschottung

Denn anders als bei manchen anderen Nationen wird im österreichischen WM-Quartier nicht auf totale Abschottung gesetzt. Im Gegenteil! Wie Shalimar Heppner, die Lebensgefährtin von Kapitän David Alaba, auf Instagram und TikTok zeigt, sind Besuche im luxuriösen Ritz-Carlton Bacara in Santa Barbara mehr als willkommen.

Gemeinsam mit den Kindern Zayn und Ivy, Alabas Schwester Rose May sowie seinen Eltern George und Gina hat sie in Kalifornien Quartier bezogen. Auch Sarah Arnautovic reiste mit den gemeinsamen Töchtern Emilia und Alicia an, um Papa Marko Arnautovic vor Ort zu unterstützen.

Die Arnautovic-Cheerleader auf dem Weg in Team-Camp © Instagram

Shalimars WM-Tagebuch

Besonders spannend: Shalimar nimmt ihre Follower praktisch täglich mit hinter die Kulissen der WM. In ihren Instagram- und TikTok-Vlogs führt sie so etwas wie ein familiäres WM-Tagebuch – mit Einblicken in den Alltag der Alabas zwischen Teamhotel, Strandspaziergängen, Coffeedates und Familienzeit.

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Während beim DFB strengere Regeln gelten und die Spielerfrauen nur eingeschränkt Zeit mit ihren Männern verbringen dürfen, scheint Teamchef Ralf Rangnick auf einen anderen Ansatz zu setzen. Keine schlechte Idee. Schließlich tankt man nirgendwo mehr Energie als bei den Menschen, die einem am nächsten stehen.

Das ist Alabas Starbucks-Bestellung

So sind für Alaba nicht nur Training und Taktik angesagt, sondern auch Spaziergänge am Strand mit seinen Kindern, die ihn liebevoll "Dada" nennen. Und wie Shalimar ganz nebenbei verriet: Der ÖFB-Kapitän greift in den USA gerne zu einem Caramel Frappuccino bei Starbucks.

Auch andere Spielerfrauen machen die WM-Reise zum Familienevent. Lena Posch, Ehefrau von Stefan Posch, und Michele Oberauer, Freundin von David Affengruber, zog es direkt nach San Francisco. Vor dem großen Fußball-Abend blieb sogar noch Zeit für Sightseeing. Lena Posch stattete der berühmten Gefängnisinsel Alcatraz einen Besuch ab.

Lena Posch auf Sightseeing-Tour in San Francisco © Instagram

Rangnick setzt auf Liebes-Doping

Ab Mittwoch zählt jedoch nur noch Fußball. Dann will Österreich die ersten WM-Punkte bei einer Endrunde seit einer gefühlten Ewigkeit einfahren.

Und wer weiß? Vielleicht liegt das geheime Erfolgsrezept tatsächlich nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch in den Umarmungen der Liebsten. Die Stimmung im Quartier stimmt jedenfalls. Und ein bisschen Liebes-Doping hat bekanntlich noch keinem Team geschadet.