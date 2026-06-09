Schiri-Eklat kurz vor der WM

USA ließen einen WM-Schiedsrichter nicht einreisen. Die FIFA strich in nun von der Liste.

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Der somalische Schiedsrichter Omar Artan, der als erster Referee seines Landes bei einer WM zum Einsatz kommen sollte, darf nicht an dem Turnier teilnehmen. Ihm wurde die Einreise in die USA verweigert.

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das somalische Sportministerium berichtet, wurde Artan nach seiner Ankunft am internationalen Flughafen von Miami von den US-Behörden zurückgewiesen. Anschließend musste er seine Reise abbrechen und flog über Istanbul zurück. Die genauen Gründe für die Entscheidung wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

© AFP

Besonders brisant ist der Fall, weil Somalia zu den Staaten gehört, die von den verschärften Einreisebestimmungen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump betroffen sind. Ob diese Regelungen unmittelbar für die Zurückweisung des Schiedsrichters verantwortlich waren, wurde offiziell allerdings nicht bestätigt.

FIFA greift nicht ein

Nach Angaben von Ciise Aden Abshir, leitendem Berater des somalischen Ministeriums für Jugend und Sport, verfügte Artan über ein gültiges Visum. Gegenüber AFP kritisierte er die Entscheidung scharf. "Ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihn daran zu hindern, geplante Spiele zu leiten, schadet nicht nur ihm persönlich, sondern untergräbt auch das Bekenntnis des Fußballs zu Fairness, Leistung und dem Geist des Fairplay", sagte Abshir.

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Auch der Weltverband FIFA bestätigte den Vorfall. In einer Stellungnahme erklärte die Organisation: "Die FIFA kann bestätigen, dass der Schiedsrichter Omar Artan nicht an der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen und dort Spiele leiten kann, nachdem ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert wurde."

Für Artan ist die Entscheidung besonders bitter. Der 34-Jährige zählt zu den angesehensten Unparteiischen Afrikas und leitete in den vergangenen Jahren zahlreiche internationale Begegnungen, darunter Partien beim Afrika-Cup sowie Qualifikationsspiele für Welt- und Kontinentalmeisterschaften. Die FIFA hatte ihn als einen von insgesamt 52 Schiedsrichtern für die WM in den USA, Kanada und Mexiko nominiert.