Kontingent entzogen
Nächster WM-Eklat: Keine Tickets für Iran-Fans
Damit könnten Fans, die bereits Reisepläne gemacht hätten, die Spiele ihrer Mannschaft nicht besuchen, teilte der iranische Fußballverband am Dienstag mit. Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor, auch keine Stellungnahme des Weltverbands FIFA oder der WM-Gastgeber.
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"Dies geschieht, obwohl viele iranische Fußballfans im Vertrauen auf die offiziellen Ankündigungen bereits Reisevorbereitungen für einen Besuch der Spiele getroffen hatten", hieß es in einer Erklärung.
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