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Causa Strobl

ORF-Gagenkaiser hat fünf (!) Stellverteter

© APA/HANS PUNZ
ORF-Meistverdiener Pius Strobl wurde von Chefin Thurnher freigestellt. Jetzt stellt sich heraus, dass er fünf Stellvertreter hat.
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Der ORF-Spitzenmanager Pius Strobl ist diese Woche kaltgestellt worden. Die "Freistellung" veranlasste ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. Sie habe Strobl daher mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt.

“Bei der ORF-Compliance-Stelle sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Hinweise bzw. Meldungen im Hinblick auf ein mögliches Fehlverhalten von Pius Strobl eingegangen.”

Statement der ORF

Die Freistellung "erfolgte, um eine unvoreingenommene und unbeeinflusste Durchführung der Untersuchung durch die ORF-Compliance-Stelle sicherzustellen, und stellt keine Vorverurteilung dar", heißt es seitens des ORF.

Fünf Stellvertreter

In einer Reaktion, die Strobl oe24 schriftlich übermittelte, ließ er wissen, dass er "mangels Wissen um Inhalte und Vorhalte, sowie angesichts meiner Schweigeverpflichtung" kein Statement abgeben werde.

Er habe "nach wie vor eine 'Schweigeweisung' des ehemaligen Generaldirektors".

In seiner Abwesenheit wird Pius Strobl von fünf Personen vertreten und zwar in folgenden Angelegenheiten:

  • Projekt Medienstandort
  • Facility Management
  • Corporate Social Responsibility
  • Barrierefreiheit und Inklusion
  • und in der Sicherheit

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