Nicht nur zur WM! So cool lassen sich Trikots stylen

Am Donnerstag startet die Fußball-WM – und damit nicht nur das Sport-, sondern auch das Fashion-Fieber. Denn Trikots sind längst nicht mehr nur Fan-Uniform, sondern das coolste Statement-Piece des Sommers.

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Bahnt sich hier etwa ein neues Sommermärchen an? Aus Style-Sicht auf jeden Fall. Wenn am Donnerstag die Fußball-WM 2026 startet, stehen nicht nur Tore, Teams und Tabellen im Mittelpunkt, sondern auch ein Trend, der seit Monaten die Streetstyles dominiert: Fußballtrikots. Was früher vor allem ins Stadion oder auf den Sportplatz gehörte, wird jetzt mit Jeans, Röcken, Heels, Cowboy-Boots oder Pailletten kombiniert – und sieht dabei auch bei Frauen erstaunlich cool aus.

Der Hype hat sogar einen eigenen Namen: Blokecore. Gemeint ist ein Look, der Vintage-Fußballästhetik mit modernen Fashion-Pieces verbindet. Und das Beste daran: Man muss kein Fußball-Profi (oder Fan) sein, um mit diesem Trend modisch zu punkten.

Influencerin Karin Teigl stylt den Trend mit Leo-Jeans. © Getty Images

Was ist Blokecore?

Blokecore beschreibt die Ästhetik britischer Fußballfans, der sogenannten "Blokes". Der Look ist inspiriert von den 80er- und 90er-Jahren: Retro-Trikots, Trainingsjacken, weite Hosen, Sneaker und Caps.

Heute ist der Trend längst nicht mehr rein männlich geprägt. Im Gegenteil: Fashion-Girls stylen Trikots zu Spitzenröcken, Miniskirts, Boots oder Statement-Accessoires und machen daraus stylische Looks. Sportlich, verspielt, ein bisschen nostalgisch – und genau deshalb perfekt für den Sommer.

So stylt man Trikots jetzt richtig cool

Wir zeigen Ihnen 4 Ideen, wie Sie Trikots dieses Sommer richtig cool stylen:

1. Trikot zu Jeans: der einfachste Einstieg

© Getty Images

Wer den Trend erst einmal ausprobieren möchte, startet am besten mit der unkompliziertesten Kombi: Trikot plus Jeans. Besonders cool wirkt der Look mit einer geraden oder leicht ausgestellten Denim oder einem langen Jeansrock, Sonnenbrille und Heels. So entsteht ein Outfit, das sportlich bleibt, aber trotzdem nach Fashion Week aussieht.

Styling-Tipp: Das Trikot vorne leicht in den Bund stecken – das wirkt sofort cooler.

2. Trikot zum Spitzenrock

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Sport wird elegant: Ein Fußballtrikot zum Spitzenrock ist die perfekte Kombi für Public Viewing, Festival oder Sommerabend mit Freundinnen. Der Kontrast zwischen elegantem Rock und sportlichem Shirt macht den Look besonders modern.

Dazu passen flache Sandalen, Flip-Flops oder Sneaker. Wer es stylischer mag, kombiniert Slingbacks oder schlichte Heels.

3. Oversize-Trikot als Minikleid

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Ein Trikot in XXL-Größe kann ganz einfach als Kleid getragen werden. Besonders gut funktioniert das mit hohen Socken, Sneakern oder Plateau-Sandalen. Eine Cap, eine kleine Schultertasche und Schmuck machen den Look alltagstauglich.

Wichtig: Damit das Outfit nicht nach Schlafshirt aussieht, sollte der Rest bewusst gestylt sein. Also lieber zu cleanen Accessoires greifen und auf eine klare Silhouette achten.

4. Trikot mit Minirock

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Wer es femininer mag, stylt das Trikot zu einem Minirock. Besonders schön wirken Faltenröcke, Volant-Röcke oder Modelle aus Denim. Dazu passen Cowboy-Boots, Biker-Boots oder Overknees.

Der Look lebt vom Stilbruch: oben sportlich, unten verspielt. Genau diese Mischung macht das Outfit so spannend.

Vielseitiger Sommertrend

Ob beim Public Viewing, im Urlaub, auf dem Festival oder im Alltag: Fußballtrikots sind diesen Sommer viel mehr als nur Support für das Lieblingsteam. Sie sind bequem, cool und überraschend vielseitig. Mal sportlich, mal elegant, mal verspielt – genau darin liegt der Reiz.