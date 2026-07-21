Victoria's Secret Fashion Show 2026: Das ist dieses Jahr alles neu

Das spektakuläre Laufsteg-Event mit den weltberühmten geflügelten Models kehrt 2026 offiziell zurück. Wie der Dessous-Gigant am 16. Juli auf Instagram verkündete, wird es dabei allerdings eine gewaltige Neuerung geben: Die Runway-Show verlässt New York City und zieht ins sonnige Los Angeles.

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Nachdem die Show nach einer mehrjährigen Pause in den Jahren 2024 und 2025 ihr Comeback in New York City feierte, packen die Engel nun ihre Koffer für die Westküste. Wir haben uns auf Spurensuche begeben und verraten, worauf sich Fans in diesem Jahr freuen können.

"City of Angels": Der perfekte Ort für Glamour

Der Umzug von der Ost- an die Westküste ergibt für das Dessous-Label gleich in doppelter Hinsicht Sinn. In dem offiziellen Instagram-Post vom 16. Juli 2026 hieß es dazu: „Dieses Jahr bringen wir die Show an den Geburtsort von Glamour, Ruhm und Ikonen … Los Angeles, Kalifornien! Schließlich ist es die Stadt der Engel.“

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Tatsächlich ist es eine Art Heimkehr, denn die Metropole war in der Vergangenheit bereits Austragungsort für das Spektakel: Zuletzt schwebten die Engel in den Jahren 2006 und 2007 im Kodak Theatre in L.A. über den Laufsteg.

Die erste Ikone ist bestätigt: Gigi Hadid ist zurück

Wer darf bei dieser spektakulären Show nicht fehlen? Richtig, Gigi Hadid! Victoria's Secret ließ die Bombe direkt mit der Bekanntgabe der Location platzen und bestätigte die 31-Jährige als erstes Model für das 2026er-Line-up.

In einem coolen Instagram-Clip lehnte sich Hadid aus dem Fenster eines Autos und rief ganz cool: "Get in, Angels, we're going to L.A.!", bevor sie der Kamera einen ikonischen Kussmund zuwarf. Fans hoffen nun inständig, dass auch ihre Schwester Bella Hadid wieder mit von der Partie sein wird, nachdem beide bereits bei der Show im Jahr 2025 für absolute Fashion-Momente sorgten.

© Getty Images

Offene Castings und ein neues Marken-Image

Victoria's Secret setzt mittlerweile auf ein inklusiveres Markenimage, das die Werte von heute widerspiegelt. Bereits im Vorjahr setzte die Show ein Zeichen, als Jasmine Tookes als erste schwangere Person über den Laufsteg lief.

Für das Event 2026 wurde im Frühjahr zudem ein großer Casting-Aufruf gestartet. In Städten wie Los Angeles, Miami und Chicago fanden offene Castings statt, bei denen aufstrebende Talente die Chance hatten, sich einen Platz auf dem Runway, sowie einen Vertrag mit der renommierten Agentur IMG Models, zu sichern. Tausende Models präsentierten sich einer Jury, in der auch Veteraninnen wie Paloma Elsesser und Ashley Graham saßen. Wer es letztlich in den Cast geschafft hat, bleibt aktuell noch ein streng gehütetes Geheimnis.

Wann findet das Spektakel statt?

Ein genaues Ausstrahlungsdatum und die musikalischen Stargäste hält Victoria's Secret bislang noch unter Verschluss. Da jedoch sowohl die Ausgaben 2024 als auch 2025 jeweils Mitte Oktober stattfanden, gehen Insider stark von einem Event im Herbst 2026 aus. Fest steht schon jetzt: L.A. wird in diesem Jahr garantiert zum schillerndsten Hotspot der Modewelt.