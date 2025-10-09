Die Engel sind zurück: "Victoria’s Secret Show" mit Starbesetzung!

Die "Victoria’s Secret Fashion Show" feiert am 15. Oktober in New York ihr großes Comeback – mit Starmodels, Musiklegenden und einem neuen Fokus auf Vielfalt

Die legendäre "Victoria’s Secret Fashion Show" geht in die zweite Runde ihrer Neuauflage. Nach dem erfolgreichen Comeback im Vorjahr kehrt das Mode-Event 2025 mit einer noch größeren Show zurück – glamourös, digital und inklusiv. Die Modelriege könnte kaum prominenter sein: Adriana Lima steht zum 20. Mal auf dem berühmten Laufsteg. „Sei ganz du selbst, hab keine Angst, deine Persönlichkeit zu zeigen, und trau dich einfach“, rät sie künftigen Victoria’s-Secret-Engeln.

Victorias Secret © Getty

Neben ihr treten unter anderem Lily Aldridge, Joan Smalls, Anok Yai, Transgender-Model Alex Consani und Newcomerin Yumi Nu auf. Auch frühere "Angels" wie Candice Swanepoel, Stella Maxwell und Taylor Hill kehren zurück. Weitere Models wie Paloma Elsesser und Daiane Sodre sind bestätigt, die komplette Liste bleibt jedoch bis kurz vor der Show geheim.

Victorias Secret © Getty

Musikalische Superstars auf der Bühne

Für den Soundtrack sorgen ausschließlich weibliche Musikstars: Missy Elliott, Karol G, Madison Beer und die K-Pop-Gruppe Twice werden live performen. Damit setzt Victoria’s Secret ein starkes Zeichen für weibliche Power auf und hinter der Bühne.

© Getty

Nach einer sechsjährigen Pause feierte die Show 2024 ihr Comeback – in neuer Form. 2019 war das Event mit dem Versprechen abgesetzt worden, sich moderner und vielfältiger aufzustellen. In diesem Jahr soll der Fokus noch stärker auf Diversität, Körperpositivität und verschiedenen Schönheitsidealen liegen.

Mehr lesen:

Live weltweit zu sehen

Die Victorias Secret Show galt jahrelang als Verbreiter eines unerreichbaren Schönheitsideals. © Getty

Fans können die "Victoria’s Secret Fashion Show 2025" weltweit verfolgen: Die Veranstaltung in New York wird ab 18:30 Uhr auf dem Pink Carpet und ab 19:00 Uhr (Ortszeit) live auf Amazon Prime Video und YouTube gestreamt. Zusätzlich zeigt Victoria’s Secret die Show auch über Instagram, TikTok und die hauseigene App.