Diesen Schuh hatte fast jede Frau – jetzt trägt ihn Zendaya wieder

Auf ihrer Pressetour zu "The Odyssey" begeistert Zendaya derzeit mit einem Fashion-Highlight nach dem anderen. Doch bei ihrem jüngsten Auftritt in New York zog vor allem ein Detail alle Blicke auf sich und könnte einen fast vergessenen Sommertrend zurück auf die Straßen bringen.

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Wenn Zendaya einen Trend trägt, dauert es meist nicht lange, bis er weltweit kopiert wird. Aktuell ist die Schauspielerin im Rahmen der Pressetour zu Christopher Nolans neuem Film "The Odyssey" unterwegs und liefert dabei einen spektakulären Fashion-Moment nach dem anderen. Nach skulpturalen Couture-Roben und göttlich inspirierten Looks sorgt nun vor allem ein Detail ihres Outfits für Aufsehen: Römersandalen sind zurück!

Vom Schuhschrank direkt zurück auf den roten Teppich

Für ihren Auftritt in New York entschied sich Zendaya für ein fließendes, tief ausgeschnittenes Minikleid in Weiß mit feinen silbernen Fransen. Ein Gürtel betonte ihre Taille, der eigentliche Hingucker befand sich jedoch an ihren Füßen. Die Schauspielerin kombinierte das Kleid mit Römersandalen, deren schmale Riemen sich bis knapp unter das Knie schnürten. Ein Schuh, der in den 2000er- und frühen 2010er-Jahren aus kaum einer Sommergarderobe wegzudenken war und nun überraschend sein Fashion-Comeback feiert.

Warum der Look perfekt zur Pressetour passt

Zendaya in New York © GC Images

Zendayas Outfit ist kein Zufall. Für "The Odyssey" schlüpft sie in die Rolle der griechischen Göttin Athena, die Odysseus auf seiner Heimreise begleitet. Deshalb setzt die Schauspielerin während der gesamten Pressetour auf sogenanntes Method Dressing - also Looks, die ihre Filmfigur modisch widerspiegeln.

PARIS, FRANCE - JULY 08: Zendaya attends the "The Odyssey" Paris Premiere on July 08, 2026 in Paris, France. (Photo by Aurore Marechal/Getty Images) © Getty Images

Bereits bei den Premieren in London und Paris griff sie die Ästhetik der Antike auf: In London begeisterte sie in einer skulpturalen Schiaparelli-Robe mit Brustpanzer-Optik, in Paris setzte sie auf ein romantisches Spitzenkleid, geflochtener Haarkrone und steinbesetztem Schmuck.

So tragen wir Römersandalen 2026

Anders als früher wirken die Sandalen heute deutlich eleganter. Statt auffälliger Verzierungen dominieren schmale Lederriemen in Schwarz, Braun oder Metallic-Tönen.

Besonders modern wirken sie zu:

fließenden Maxikleidern

Leinenkleidern

kurzen Hemdblusenkleidern

Jeansshorts und Oversize-Hemden

monochromen Sommer-Looks

Wer den Trend nicht ganz so auffällig tragen möchte, greift zu Modellen, deren Schnürung nur bis zum Knöchel oder zur Wade reicht.