Fashion
oe24

Aus Süßigkeiten

Heidi Klums süßester Fashion-Coup: Dieses Kleid ist zum Vernaschen

© hitschies
Das ist wohl die klebrigste Couture-Idee des Jahres: Heidi Klum hat gemeinsam mit hitschies ein figurbetontes Kleid aus roten Fruchtgummi-Schnüren entworfen. Der Look hat nicht nur einen roten Faden – er besteht komplett daraus.
OE24 auf Google bevorzugen

Seide, Spitze und Swarovski-Kristalle? Kann jeder! Heidi Klum setzt bei ihrem neuesten Fashion-Projekt lieber auf Erdbeergeschmack. Gemeinsam mit dem Süßigkeitenhersteller hitschies entstand ein knallrotes Etuikleid, das vollständig aus Fruchtgummi-Schnüren gefertigt wurde.

Ja, richtig gelesen: Das Kleid ist nicht nur zum Anbeißen. Es ist theoretisch sogar zum Aufessen.

© hitschies

Candy Couture statt Haute Couture

Das süße Unikat besteht aus einer eng anliegenden Corsage und wurde einem Model direkt auf den Leib geschneidert. Stoff sucht man dabei vergeblich. Stattdessen wurden unzählige rote Erdbeer-Schnüre miteinander verbunden, geschichtet und in Form gebracht. Damit bekommt der Begriff "roter Faden" plötzlich eine völlig neue Bedeutung.

Wie viele Meter Fruchtgummi für das Kleid verarbeitet wurden, ist nicht bekannt. In einer einzigen Packung befinden sich allerdings bereits rund 13,75 Meter Schnur. Für den kompletten Look dürften also einige Naschladen geplündert worden sein.

Auch interessant

Das neue Apple MacBook Neo im Mega-Angebot!

Lentos und Nordico locken Familien im August

Mehrere Tote nach Aufzug-Brand entdeckt

Heidi hatte die zündende – oder besser: zuckersüße – Idee

Die ungewöhnliche Mode-Idee soll von Heidi Klum selbst stammen. Die roten Schnüre gehören angeblich zu ihren Lieblingsprodukten der Marke. Und wer Heidis Faible für extravagante Looks kennt, weiß: Ein normales Kleid wäre wohl einfach zu langweilig gewesen.

Vor allem mit ihren legendären Halloween-Verkleidungen beweist die 53-Jährige regelmäßig, dass sie keine Angst vor außergewöhnlichen Materialien und Verwandlungen hat. Nach Riesenwurm, Pfau und Alien folgt jetzt also: die menschliche Naschlade.

Für Heidi-Verhältnisse beinahe alltagstauglich.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach 25 Jahren Liebe: Eva Herzigová sagt Ja - in traumhaftem Brautkleid

Sogar ETA-Sprachrohr gratuliert zum Titel

Diesen Schuh hatte fast jede Frau – jetzt trägt ihn Zendaya wieder

Franzose schockt mit Horror-Verletzung

Swarovski bringt Brit-Chic nach Tirol: Luxuslabel feiert Österreich-Debüt

Bitcoin auf Rekordhoch bei 97,000 Dollar

Heidi Klums süßester Fashion-Coup: Dieses Kleid ist zum Vernaschen

Doppelleben vor Amok-Mord

Dagmar Koller und ihre Männer

Wow-Auftritt auf Ibiza: Frauke Ludowig begeistert im Blümchen-Bikini