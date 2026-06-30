Klum packt über traurige DDR-Kindheit aus

Während GNTM-Chefin Heidi Klum (53) wohlbehütet im Westen aufwuchs, erlebte ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) eine von herben Entbehrungen geprägte Kindheit in der DDR. Nun gibt das Model intime Details preis.

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Das Jahr 2018 stellte das Leben von Heidi Klum komplett auf den Kopf, als sie in dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz ihre große Liebe fand. Wie rasant ihre Beziehung damals startete, verriet der Musiker erst kürzlich im Interview mit Johannes B. Kerner (61). Doch so harmonisch das gemeinsame Leben in Los Angeles heute auch ist – die Welten, aus denen die beiden gebürtig stammen, klaffen meilenweit auseinander.

Soleier und die Statistik der Wende-Paare

Heidi blickt auf eine idyllische Kindheit mit ihren Eltern und ihrem Halbruder Michael im rheinischen Bergisch Gladbach zurück. Ganz anders ihr dritter Ehemann: Tom und sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) wurden kurz vor dem Mauerfall im ostdeutschen Magdeburg geboren.

Eine echte Seltenheit

Die Statistik: Laut dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung gehören Heidi und Tom zu den nur rund 5,3 Prozent der gesamtdeutschen Paare, bei denen ein Partner aus dem Westen und der andere aus dem Osten kommt.

Die Kulturküche: Kulinarisch brachte Tom so einige Ost-Traditionen mit in die Ehe – darunter typische DDR-Gerichte wie Soleier (hartgekochte, in Salzlake eingelegte Eier).

Die Realität: Hinter der kulinarischen Nostalgie verbirgt sich jedoch eine von Verzicht geprägte Jugend bei einer alleinerziehenden Mutter.

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Joghurt und Badewasser waren Luxus

"Das muss hart gewesen sein", reflektiert Heidi Klum nun in einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift Superillu die Vergangenheit ihres Mannes. "Auch für die Mom von Tom und Bill war es das." In dem ehrlichen Gespräch offenbart die 53-Jährige, welche heute völlig alltäglichen Dinge im Hause Kaulitz damals als unbezahlbare Luxusgüter galten.

So war beispielsweise Joghurt absolute Mangelware: "Das hat es nur ganz selten bei denen gegeben, obwohl die Jungs total scharf drauf waren", schildert Heidi. Noch drastischer ging es beim Thema Hygiene zu.

Warmes Wasser war kostbar, weshalb beim Nachwuchs streng gespart werden musste: "Ein weiteres Luxusgut? Badewasser. Da wurde eine volle Wanne von allen benutzt", so die Moderatorin weiter. Es sind prägende Erfahrungen und Entbehrungen wie diese, die die Kaulitz-Zwillinge damals zusammengeschweißt haben – und die das Ehepaar Klum-Kaulitz bis heute umso fester zusammenhalten lassen.