Vater befürchtete Schlimmstes - dann das Wunder: Sohn nach Surfausflug gerettet

Ein nach dem Surfen verschwundener Jugendlicher ist nach einer aufwendigen Suchaktion auf einer unbewohnten Insel kilometerweit vor der australischen Küste entdeckt und gerettet worden.

Die Rettung seines Sohnes sei ein Wunder, sagte der Vater des 19-jährigen Surfers der in Sydney erscheinenden Zeitung "Daily Telegraph". Zuvor hatte der Vater in Online-Netzwerken mit Blick auf seinen vermissten Sohn erklärt, er befürchte das Schlimmste.

Der 19-Jährige war den Berichten zufolge am Mittwochnachmittag von Zuhause zum Surfen an einem Strand in Wooli, 480 Kilometer nördlich von Sydney, aufgebrochen. "Als er nicht nach Hause kam, kontaktierten besorgte Angehörige die Beamten", teilte die Polizei von New South Wales mit.

Die Polizei startete daraufhin rund um Wooli eine Suchaktion an Land und auf dem Meer. Schließlich sei der junge Mann auf North Solitary Island entdeckt worden. Die kleine menschenleere Insel liegt rund zwölf Kilometer vor der Küste. Wie der Vater dem "Daily Telegraph" sagte, wurde der 19-Jährige nach seiner Rettung medizinisch betreut.