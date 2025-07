Schock-Fund in Scheune: 19-Jährige in Kiste eingesperrt

Im thüringischen Vogelsberg in Deutschland ist eine als vermisst gemeldete 19-Jährige aus einer Kiste in einer Scheune befreit worden.

Nach Angaben der Polizei wird gegen einen 53-jährigen Mann und eine 56-jährige Frau ermittelt. Beide waren nach einem Haftbefehl durch den Ermittlungsrichter festgenommen worden und sitzen demnach in Untersuchungshaft, sagte die Staatsanwaltschaft Erfurt der Deutschen Presse-Agentur.

Die junge Frau war am Sonntag als vermisst gemeldet worden, wie es hieß. Die Polizei habe sofort die Suche nach ihr gestartet, da die Frau auf Medikamente angewiesen sei.

Bei der Durchsuchung eines Grundstücks in Vogelsberg seien die Beamten dann auf Hilfeschreie aus einer Scheune aufmerksam geworden. Die 19-Jährige fanden sie demnach dort in der Kiste. Die Frau war verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Zu Art und Schwere der Verletzungen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die mutmaßlichen Täter und das Opfer seien nicht verwandt, hieß es weiter. Ob sie sich kannten, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt wegen gemeinschaftlicher Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.