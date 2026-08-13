Deutschland
TV
E-Paper
Immo
Stars

Eskalation

Krieg im Reality-TV: Kader Loth bringt Klage ein!

Frau in weißem Glitzeranzug und Cowboyhut posiert vor lila Hintergrund.
© Getty Images
Kader Loth ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – doch diesmal lässt die Reality-Ikone ihren Worten tatenlose juristische Konsequenzen folgen.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit einer knackigen Ansage sorgte Kader Loth in ihrer Instagram-Story für kollektives Rätselraten. Zu einem Foto von sich verkündete sie gewohnt direkt: "Eine 2. Klage ist jetzt raus! Auch gegen eine Person aus der Reality-TV-Szene! Längst überfällig!!!"

Wer genau sich künftig mit ihren Anwälten auseinandersetzen muss, verriet sie nicht. Im Gegenteil: Sie heizte die Gerüchteküche mit einem interaktiven Frage-Sticker gleich selbst an. "Habt ihr eine Idee, wer es sein könnte?", fragte sie ihre Follower. Weder zu den konkreten Vorwürfen noch zur Identität des Beschuldigten gab sie weitere Details preis. Ihre Formulierung lässt jedoch erahnen, dass der Unmut schon seit Längerer Zeit brodelt.

Auch interessant

Amira: Sonnenfinsternis ohne Brille angesehen!

Bill Kaulitz: Nach Gesundheits-Schock nun Detox!

Neuer Eberhofer-Hype um 'Steckerlfischfiasko'

Vergangene Fehden

An potenziellen Gegnern mangelt es in Kaders Reality-Historie keineswegs. Unvergessen ist etwa der heftige Schlagabtausch mit Serkan Yavuz bei "Kampf der RealityAllstars", der in einer "Stunde der Wahrheit" so weit eskalierte, dass Moderatorin Arabella Kiesbauer einschreiten musste. Nach abfälligen Äußerungen in seinem Podcast erwirkte Loth bereits eine einstweilige Verfügung gegen Yavuz. Ob der neue Antrag erneut ihn betrifft oder ein völlig neues Gesicht trifft, bleibt reine Spekulation.

Möglich ist auch ein Zusammenhang mit ihrer jüngsten Wutrede gegen die gesamte Branche. Auslöser dafür war der Wirbel um Brenda Brinkmann bei "Ex on the Beach". Loth nahm das Format zum Anlass für eine fundamentale Abrechnung mit der Szene. "R.I.P. Reality-TV. Mein Beileid", stellte sie gewohnt scharf fest und prangerte billige Inszenierungen sowie Personen an, die andere für Sendezeit ausnutzen.

Für Kader Loth muss echtes Reality-TV von starken Persönlichkeiten leben – und nicht von böswilligen Vorführungen. Wer nun genau das Ziel ihrer zweiten Klage geworden ist, dürfte in der Promi-Welt auf jeden Fall für ordentlich Zündstoff sorgen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Regierung präsentiert Plan für nachhaltige Industrie

Bill Kaulitz: Nach Gesundheits-Schock nun Detox!

Massenschlägerei in Lokal: Fünf Verletzte

Schnuller im TV: Jenny Elvers sorgt für Entsetzen

Brennnessel - Das köstliche Heilkraut

Neuer Eberhofer-Hype um 'Steckerlfischfiasko'

Amira: Sonnenfinsternis ohne Brille angesehen!

Vignette 2013 ab heute erhältlich

Krieg im Reality-TV: Kader Loth bringt Klage ein!

Wifo: Heimische Wirtschaft wuchs im 2. Quartal nur 0,7% statt 1,0%