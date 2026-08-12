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Schnuller im TV: Jenny Elvers sorgt für Entsetzen

Frau mit Schnuller im Mund steht vor einer dekorierten Wand mit Blumenornamenten.
© Joyn
Das deutsche Reality-TV ist um eine weitere bizarre Szene reicher: In der Auftaktfolge des neuen Formats "Villa der Versuchung" sorgte Jenny Elvers für kollektives Staunen bei ihren Mitstreitern und dem Publikum vor den Bildschirmen.
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Dass es in Promi-WG-Formaten oft turbulent zugeht, ist bekannt – doch mit diesem Schlafaccessoire hatte wohl niemand gerechnet. Vor laufenden Kameras steckte sich Jenny Elvers (54) zur Nachtruhe einen Baby-Schnuller in den Mund. Der ungewöhnliche Anblick rief in den sozialen Netzwerken umgehend spöttische Reaktionen hervor.

Unter anderem schaltete sich Ex-"Bachelor" Oliver Sanne (39) ein und witzelte unter einem Social-Media-Beitrag in Anspielung auf Jennys frühere TV-Liaison bei "The 50": "Wo ist Yasin, wenn man ihn braucht?" Auch Schauspielerin Doreen Dietel (51) reagierte sichtlich irritiert und brachte das Fremdschämen vieler Beobachter trocken auf den Punkt: "Ich tue einfach so, als hätte ich das nie gelesen."

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Während viele Zuschauer hinter der Aktion einen gezielten PR-Coup witterten – schließlich war das Accessoire in früheren Sendungen nie zu sehen –, nahmen andere Fans die 54-Jährige in Schutz. Ein Schnuller sei schließlich eine vollkommen harmlose Methode zur Stressbewältigung und Schadensbegrenzung für die Zähne.

Ob es sich um eine berechnende Show-Einlage oder eine tatsächliche Angewohnheit handelt, bleibt vorerst das Geheimnis der Schauspielerin. Zu sehen gibt es das Spektakel seit dem 3. August immer montags zur Primetime auf Sat.1 sowie jederzeit auf der Streamingplattform Joyn. Klar ist schon jetzt: Die Messlatte für schräge Einschlafrituale im Fernsehen liegt damit endgültig auf Säuglingsniveau.

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