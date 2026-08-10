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Nach Tumor-OP: Bushido teilt Foto aus Spital

Ein Mann mit Bart liegt in einem Krankenhausbett und trägt ein Patientenhemd.
© Instagram
Sorge um Rapper Bushido: Am Montag musste sich der 47-Jährige einer Operation unterziehen, bei der ihm ein Tumor an der Ohrspeicheldrüse entfernt wurde. Nach bangen Stunden im Krankenhaus gaben er und Ehefrau Anna-Maria Entwarnung.
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Für Bushido (bürgerlich Anis Ferchichi) wurde es zu Beginn der Woche ernst. Nachdem im Mai 2026 ein gutartiger Tumor im Bereich vor seinem linken Ohr entdeckt worden war, folgte nun der notwendige Eingriff. Da die Gefahr bestand, dass sich das Gewebe mit der Zeit verändern könnte, war die OP unumgänglich.

Am Abend nach dem Eingriff folgte die Erleichterung: "Anis hat die OP gut überstanden", gab Ehefrau Anna-Maria (44) auf Instagram bekannt. Ein gemeinsam geteiltes Foto zeigt den 47-Jährigen sichtlich gezeichnet, aber wohlauf mit einem Verband am Ohr im Krankenbett.

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Familien-Unterstützung und süße Überraschung

Vor dem schweren Gang ins Krankenhaus hatte das Paar noch gemeinsam Kraft bei einem Spaziergang getankt. Zu Hause drückt dem Rapper die gesamte Familie die Daumen: Sohn Djibi ging bereits einkaufen, um seinen Vater nach der Rückkehr mit dessen Lieblings-Maulwurfkuchen zu überraschen.

Zukunftspläne: Anna-Marias Beauty-OP sorgt für Diskussionen

Während Bushido seinen Eingriff hinter sich gebracht hat, plant Anna-Maria in der Zukunft ebenfalls einen Beauty-Termin: In ihrem Podcast verriet die 44-Jährige, dass sie mit einem Facelift liebäugelt. Begeisterung löst sie damit bei ihrem Ehemann allerdings nicht aus. Der Rapper gestand ehrlich, dass er absolut "keinen Bock darauf" habe und sie am liebsten genau so lassen würde, wie sie ist.

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