Ein Ehepaar behauptete, dass die nur einen Meter große Natalia Grace sich als Kind ausgab, in Wirklichkeit aber in ihren 20ern war und versucht hat, sie umzubringen.

Eine Familie, die glaubte, ein kleines ukrainisches Mädchen mit Zwergenwuchs adoptiert zu haben, behauptet, die angeblich Sechsjährige sei in Wirklichkeit eine 23-jährige "erwachsene Soziopathin", die versucht habe, sie zu töten.

Unfassbarer Fall

Kristine Barnett (45) und Michael Barnett (43) aus dem US-Bundesstaat Indiana behaupten, dass die nur einen Meter große Natalia Grace sich als Kind ausgab, in Wirklichkeit aber in ihren 20ern war und versucht hat, sie umzubringen. Die Familie hat an einem neuen Dokumentarfilm mitgewirkt, der Ende des Monats ausgestrahlt wird und in dem sie alle Details der schrecklichen Geschichte enthüllt, die mit dem Horrorfilm Orphan von 2009 verglichen wird.

© Investigation Discovery

In einem Auszug aus der dreiteiligen Serie Der seltsame Fall Natalia Grace" brach Michael in einem Anfall von Wut und Tränen zusammen und erinnerte sich an den Missbrauch", den sie 2010 erlebten. Sie erklärten, dass ihr Verdacht bezüglich Natalias Alter aufkam, nachdem sie gewalttätig wurde und drohte, ihre anderen Kinder zu erstechen". Laut der LadBible beschuldigte Michael sie, seine Frau "vergiften und töten" zu wollen. Er fügte hinzu, dass er eines Nachts aufwachte und behauptete, Natalia stehe mit einem Messer am Fußende ihres Bettes.

Ihr leiblicher Sohn Jake bestätigte diese Behauptungen ebenfalls und erklärte: "Ich habe mich in der Nähe von Natalia definitiv nicht sicher gefühlt." Wenig später ließen sie die junge Frau zurück, als sie nach Kanada zogen.