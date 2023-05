Zuckerberg siegte bei seinem ersten Jiu-Jitsu-Turnier

Mark Zuckerberg, CEO von Meta Platforms und Gründer von Facebook, hat zum ersten Mal an einem brasilianischen Jiu-Jitsu (BJJ)-Turnier teilgenommen und dabei zwei Medaillen gewonnen - eine goldene und eine silberne.

"Ich habe an meinem ersten Jiu-Jitsu-Turnier teilgenommen und einige Medaillen für das Guerrilla Jiu-Jitsu-Team gewonnen", schrieb der 38-jährige Tech-Milliardär in einem Facebook-Post. Es ist unklar, wo oder wann das Turnier stattfand. Der Facebook-Chef holte sich zwei Medaillen im Jiu-Jitsu mit und ohne Gi, und zwar in der Leichtgewichtsklasse Master 2 des weißen Gürtels.

Begann während Pandemie mit dem Sport

Das Team, das er vertrat, wurde von dem erfahrenen Judo- und BJJ-Schwarzgurt Dave Camarillo gegründet und wird derzeit von ihm geleitet. In einer Folge des Podcasts The Joe Rogan Experience Ende 2022 hatte Zuckerberg darüber gesprochen, wie er sich während der Covid-19-Pandemie für verschiedene Sportarten, darunter auch Mixed Martial Arts, interessierte.

© Zuck/Instagram ×

BJJ ist ein Selbstverteidigungs- und Kampfsport, der 1925 von den brasilianischen Brüdern Carlos, Oswaldo, Gastão Jr., George und Hélio Gracie entwickelt wurde, nachdem Carlos von einem reisenden japanischen Judoka das ursprüngliche japanische Jiu Jitsu beigebracht worden war.