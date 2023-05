Mädchen (4) bekommt Teddybär mit Herzschlag von toter Mutter geschenkt

Eine Vierjährige hat einen neuen Teddybären mit dem Herzschlag ihrer verstorbenen Mutter erhalten, nachdem ihr Original versehentlich gespendet worden war.

Das kleine Mädchen aus Tennessee ist überglücklich, dass sie ihr neues Kuscheltier erhalten hat, nachdem ihr Original letzten Monat in einem Goodwill-Laden gelandet war. Ihr Vater, Tylor Kennedy, wandte sich mit einem verzweifelten Appell an die Öffentlichkeit und bat sie, das Spielzeug an die Familie zurückzugeben, falls sie es gesehen hätten.

Rührende Geste

"Die Mutter meiner Tochter ist verstorben und ihre Großmutter hat ihr einen Bären mit dem Herzschlag ihrer Mutter gemacht", sagte Kennedy. Er fügte hinzu, dass man eine Aufnahme des Herzschlags seiner verstorbenen Frau hören kann, wenn man die Pfote des Bären drückt.

© WRIL

"Bitte, wenn ihr ihn findet oder jemanden seht, der einen hat, schaut nach oder gebt ihn ab, und ich glaube, dass jemand eine Belohnung bekommt, wenn er ihn abgibt. Ich meine, ich weiß, dass sie ihr Geld mit Sicherheit zurückbekommen werden", fuhr er fort.

© WRIL

Neuer Bär angefertigt

Als Build-A-Bear von der Geschichte erfuhr, waren sie so gerührt, dass sie sich entschlossen, eine Nachbildung des Regenbogenteddys für das junge Mädchen anzufertigen. "Die Mitarbeiter von Build-A-Bear waren untröstlich, als sie diese Nachricht hörten", so das Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber PEOPLE. "Das Team im Lagerhaus (auch bekannt als 'Bearhouse') hat sich an den lokalen Radiosender WRIL gewandt, der die Geschichte ursprünglich ausgestrahlt hatte.

Nachdem das Spielzeugunternehmen die Aufnahmen des Herzschlags der verstorbenen Mutter erhalten hatte, konnte es diese in den Bären einbauen. "Wir hoffen zwar weiterhin, dass der Originalbär gefunden wird, aber wir wünschen uns sehr, dass dieser neue Teddybär dem Kind und seiner Familie in dieser Zeit ein wenig Trost spendet", so ein Vertreter von Build-A-Bear.