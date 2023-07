16 Leichen in 16 Monaten: Chicagos Angst vor einem Serienkiller

Ende Dezember 2022 berichteten lokale Medien, dass das FBI mit der Polizei von Chicago zusammenarbeitet, um die Flut von Todesfällen durch Ertrinken aufzuklären.

Seit Anfang letzten Jahres wurden die Leichen von zehn Männern und sechs Frauen aus dem Chicago River und dem Lake Michigan geborgen, was die Angst vor einem Serienmörder schürt, der die Stadt terrorisiert. Bei der Anhäufung der Leichen wurden Muster von den Behörden Muster estgestellt: Zudem wurden in den letzten sechs Monaten fünf Männerleichen geborgen.

"Viele Zufälle"

"Es gibt zu viele Zufälle", sagte Tracy Walder, ehemalige CIA- und FBI-Agentin, gegenüber The Post. Walder glaubt, dass ein Serienmörder am Werk sein könnte, und verweist auf die Fälle von "versehentlichem" Ertrinken, auf Leichen, die weit entfernt von dem Ort geborgen werden, an dem die Opfer als vermisst gemeldet wurden, und auf kurze Zeiträume, in denen mehrere Opfer gefunden wurden. "In einem Fall wie diesem gibt es so viele ähnliche Muster, dass es nicht mehr nur ein Zufall ist", sagte Walder.

© FOX 32 Chicago/YouTube ×

Der letzte, der aus dem Wasser gezogen wurde, war der 26-jährige Noah Enos, der am 17. Juni geborgen wurde, fünf Tage, nachdem er nach einem Rockkonzert in einer örtlichen Musikhalle, dem Salt Shed, verschwunden war, etwa einen Block von dem Ort entfernt, an dem er gefunden wurde.

In den letzten 16 Monaten wurden insgesamt 16 Leichen aus dem Wasser gezogen. Walder weist darauf hin, dass Serienmörder in der Regel einem Muster folgen und dass das Eintauchen einer Leiche ins Wasser bedeutet, dass "forensische Beweise größtenteils nicht vorhanden sind", was es zu einem idealen Verbrechen macht.

Ende Dezember 2022 berichteten lokale Medien, dass das FBI mit der Polizei von Chicago zusammenarbeitet, um die Flut von Todesfällen durch Ertrinken aufzuklären.