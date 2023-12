Ein bewegendes TikTok-Video von Norliza zeigt Tommy, wie er einsam in der Badewanne verweilt.

Tommy, ein Kater aus Singapur, hat einen harten Lebensweg hinter sich. Jahrelang musste er in einem Käfig verbringen, bis ihn seine jetzige Besitzerin Norliza Kamardin rettete. Doch die Rettung brachte neue Herausforderungen mit sich. Traumatisiert und sozial zurückgezogen, fand Tommy keinen Anschluss zu Norlizas anderen fünfzehn Katzen.

Trauriges Schicksal

Ein bewegendes TikTok-Video von Norliza zeigt Tommy, wie er einsam in der Badewanne verweilt, ein trauriger Blick in seinen Augen. Das Video hat seit Ende November 4,6 Millionen Menschen erreicht, die sich mit weinenden Emojis in den Kommentaren ausdrücken.

Norliza erzählte Newsweek, dass Tommy an sozialen Fähigkeiten mangle und von den anderen Katzen als seltsam empfunden werde. Der Kater verbringt jede Nacht in der Badewanne, ein Verhalten, das auf seine traumatische Vergangenheit zurückgeführt wird.Experten bestätigen, dass das Verhalten von Tommy nicht ungewöhnlich ist. Die renommierte Tierverhaltensforscherin Pam Johnson-Bennett erklärte, dass sich Katzen durch Verstecken Stress abbauen.