Sex-Täter vergeht sich an Seniorin (93): Die stirbt

Ein abscheuliches Verbrechen erschüttert Reichenbach: Der 49-jährige Mohammad A. wurde vom Landgericht Zwickau wegen des brutalen Überfalls auf seine 93-jährige Nachbarin zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Richter, Torsten Sommer (61), bezeichnete den Täter unmissverständlich als "gefährlichen Sexualverbrecher" und betonte, dass er kein guter Mensch sei.

Unfassbare Tat

Der Vorfall ereignete sich am 14. Februar, als A. gewaltsam in die Wohnung der Seniorin eindrang und sie über eine Stunde lang grausam quälte. Das Gericht stellte eindeutig fest, dass der Täter lediglich aus egoistischen Motiven handelte und Sex um jeden Preis erzwingen wollte.



Während des Prozesses schwieg A. beharrlich, doch in seinen Worten versuchte er, die Schuld auf die Rentnerin zu schieben. Diese habe angeblich den gewalttätigen Übergriff provoziert. Das Gericht wies diese Darstellung jedoch als unglaubwürdig zurück.



Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte Mohammad A. zu 13 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Diese drastische Maßnahme wurde damit begründet, dass beim Täter weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft bestehe, da er bereits zuvor eine gehbehinderte Frau vergewaltigt hatte. Das damalige Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.