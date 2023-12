Braut stirbt am Tag der Hochzeit: Mutter verklagt nun Schwiegersohn

Lisa Miller teilt ihre Trauer in bewegenden Videos auf Social Media.

Es ist ein wahrer Schicksalsschlag, den die Brautmutter Samantha Miller am Tag der Hochzeit ihrer Tochter erleben musste. Sie wurde von einem "betrunkenen Autofahrer" auf Folly Beach in South Carolina überfahren. Doch das Drama nimmt kein Ende: In emotionalen Videos erhebt nun die Mutter der Verstorbenen schwere Vorwürfe.

Mutter gibt in Video Gefühlswelt preis

Lisa Miller, die Mutter der Braut, fühlt sich nicht nur von Trauer, sondern auch von ihrem Schwiegersohn, Aric Hutchinson, "gemobbt". In einem herzzerreißenden TikTok-Video sagt sie: "Ich hätte nie gedacht, dass ich nach dem Verlust meines Kindes zusätzlich zu meinem Kummer auch noch gemobbt werden würde."

Die Anschuldigungen gipfeln in einem juristischen Streit, bei dem Lisa Hutchinson wegen Betrugs und "Entehrung meiner Tochter" verklagt. Sie wirft ihm vor, ihre Tochter nach deren Tod zu entehren. Der Streit dreht sich um Versicherungsansprüche und mögliche Abfindungszahlungen.

Lisa Miller teilt ihre Trauer in bewegenden Videos auf Social Media. Einmal weinend im Auto vor einem Dollar Store, ein anderes Mal mit einem Zitat auf malerischer Berglandschaft: "Lieber Sam, am Ende werden dich sowieso verurteilen. Lebe dein Leben nicht, um andere zu beeindrucken. Lebe dein Leben, um dich selbst zu beeindrucken."

Hinzu kommt ein weiteres emotionales Geständnis, wie der Besuch beim Zahnarzt unerwartet ihre Trauer auslöste. "Ich dachte, einige von euch wollten vielleicht besser verstehen, dass Trauer manchmal nichts ist, was man kontrollieren kann", sagt sie unter Tränen.

Doch nicht nur persönliches Leid überschattet die Familie. Rechtsstreitigkeiten um Entschädigungszahlungen und eine angeblich illegitime Ehe zwischen Hutchinson und Samantha Miller bringen zusätzlichen Schmerz.

Die Strandbars, in denen die Unfallverursacherin sichtbar betrunken war, haben bereits einen Vergleich abgeschlossen. Lisa Miller jedoch kämpft gegen diese Einigung vor Gericht, um den Nachlass ihrer Tochter zu schützen. Hutchinson wird vorgeworfen, einen heimlichen "Geldraub" zu planen.

Der Anwalt von Lisa Miller, Jerry Meehan, behauptet: "Es gibt keinen Grund, den Prozess zu überstürzen und in Geheimhaltung zu hüllen. Dies war von der ersten Minute an eine Geldübernahme."