So viele Milliarden Tiere landen im Müll

Eine neue Studie zeigt erschreckende Zahlen über die globale Verschwendung von Fleisch.

Nicht alle für den Verzehr gezüchteten Tiere landen auf unserem Teller, sondern enden als Abfall. Im Jahr 2019 wurden unglaubliche 77,4 Millionen Tonnen Fleisch verschwendet – das entspricht 18 Milliarden Tieren, fast zweieinhalb pro Weltbürger.

Neue Studie

Die Analyse fokussierte sich auf Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Puten und Hühner. Die erschütternden Resultate zeigen, dass 74,1 Millionen Rinder, 188 Millionen Ziegen, 195,7 Millionen Schafe, 298,8 Millionen Schweine, 402,3 Millionen Puten und sogar 16,8 Milliarden Hühner für die Mülltonne gezüchtet werden.

Die größte Verschwendung passiert in der Konsumphase, wo schätzungsweise 26,7 Prozent der "life losses" im Müll landen. Die Forscher:innen der Universität Leiden in den Niederlanden betonen, dass in Entwicklungsländern die Verluste oft auf Krankheiten und Lagerprobleme zurückzuführen sind, während in Industriestaaten die Konsument:innen Hauptverursacher sind.

China (Mainland), die USA und Brasilien stehen an der Spitze der Länder, in denen am meisten Fleisch verschwendet wird. Die Studie appelliert an eine Verbesserung der Haltungsbedingungen in der Aufzucht, um das immense Tierleid zu verringern. Zudem verdeutlichen die Ergebnisse die negativen Auswirkungen auf das Klima durch Überproduktion und hohe Treibhausgasemissionen.