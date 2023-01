Krasser Wandel: Ex-Kicker ist nun Priester

Ein ehemaliger Fußball-Star ist jetzt Priester, nachdem er "vom Geld und der Aufmerksamkeit der Frauen gelangweilt" war

Phil Mulryne spielte in seiner Profikarriere für Manchester United, Norwich und Cardiff, bevor er den Fußball verließ, um in seiner nordirischen Heimat Priester zu werden. Phil Mulryne war einst ein zukünftiger Star von Manchester United - doch jetzt ist er römisch-katholischer Priester, nachdem er den Fußball an den Nagel gehängt hat.

Durchschnittliche Karriere

Mulryne begann seine Karriere bei den Red Devils und durchlief die Akademie des Vereins, kam aber nur einmal in der Premier League zum Einsatz, bevor er 1999 für rund 500.000 Pfund nach Norwich wechselte. Er wurde zum Liebling der Fans in Norfolk, als die Canaries den Wiederaufstieg in die erste Liga schafften, und kam in der Carrow Road auf insgesamt 161 Einsätze.

Nach seinem Wechsel von Norwich nach Cardiff im Jahr 2005 ging es mit Mulrynes Karriere steil bergab, da er in Wales um Spielzeit kämpfte und auch einige Zeit bei Leyton Orient und King's Lynn Town verbrachte, bevor er sich 2008 vom Fußball zurückzog. Im Alter von 31 Jahren begann Mulryne eine Ausbildung zum katholischen Priester, nachdem er von den Vorzügen des Fußballs wie Geld und Frauen enttäuscht war. Der Ex-Spieler verdiente auf dem Höhepunkt seiner Karriere 600.000 Pfund im Jahr.

Kompletter Sinneswandel

Über seinen Wechsel zum Priesteramt sagte Mulryne der offiziellen Website von Norwich: "Es ist schwer, einen bestimmten Moment festzulegen. Ich würde sagen, es begann in meinem letzten Jahr in Norwich, nicht explizit und ich habe zu der Zeit nicht darüber nachgedacht, aber ich begann, mit dem ganzen Lebensstil unzufrieden zu werden. Wir haben ein wunderbares Leben als Fußballer, und ich war sehr privilegiert, aber mit all dem Drumherum stellte ich fest, dass es irgendwann irgendwie leer war. Ich war ziemlich schockiert - warum bin ich nicht glücklich, wenn ich alles habe, was junge Männer sich wünschen?

Das brachte mich auf eine Reise, auf der ich meinen Glauben wiederentdeckte, den Glauben, den ich als junger Mann hatte. Ich beschloss, für ein Jahr nach Hause zu kommen, und in diesem Jahr stellte sich wirklich alles auf den Kopf."

Derzeit leitet er eine Gemeinde in der St. Mary's Priory Church in Cork und trägt nun den Titel Reverend Father Philip Mulryne.