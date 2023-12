Frau liegt in Leichensack: Dann bekommt Bestatter Schock seines Lebens

Den Schock seines Lebens erlebte wohl ein Bestatter als er die Leiche einer Frau obduzieren sollte.

Ein Missverständnis erschütterte vergangenen Samstag ein Krematorium in Sāo José, Brasilien. Eine 90-jährige Frau, Norma Silveira da Silva, wurde nach einer Harnwegsinfektion für tot erklärt und in einen Leichensack gesteckt. Der Bestattungsmitarbeiter erlebte jedoch einen Schock, als er feststellte, dass die Seniorin noch lebte.

Aufregung beim Bestatter

"Als er die Tasche öffnete, atmete sie sehr schwach. Da sie nicht mehr bei Bewusstsein war, konnte sie nicht um Hilfe bitten", berichtete eine Betreuerin. Die Angehörigen hatten nicht einmal die Chance, sich von ihr zu verabschieden.



Nach fast zwei Stunden in der versiegelten Tasche wurde die Totgeglaubte endlich ins Krankenhaus gebracht. Doch das neu gewonnene Leben währte nicht lange. Am nächsten Morgen wurde sie erneut für tot erklärt – diesmal ohne Irrtum.



Die genaue Todesursache bleibt rätselhaft. Möglicherweise fehlte es an angemessener medizinischer Behandlung oder eine Erkrankung führte zu ihrem Tod. Ein offizieller Totenschein gibt "septischen Schock" als Ursache an.